Ministerul Sanatatii anunta suplimentarea paturilor ATI din Bucuresti si Ilfov. Este analizata posibilitatea preluarii pacientilor COVID de celelalte spitale

La videoconferinte au participat ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu , secretarul de stat pentru asistenta medicala din Ministerul Sanatatii, dr Andreea Moldovan, reprezentanti ai Departamentului pentru Situatii de Urgenta, ai Directiei de Sanatate Publica Bucuresti, medici epidemiologi si medici de terapie intensiva.In urma discutiilor, s-a decis ca 47 de paturi ATI pentru adulti, patru paturi de terapie intensiva neonatala si aproximativ 140 de paturi de terapie intermediara destinate pacientilor cu COVID-19 sa fie suplimentate in unitatile sanitare din Bucuresti."De asemenea, Ministerul Sanatatii a subliniat necesitatea reorganizarii circuitelor COVID-19 si non-COVID-19 in unitatile sanitare si a solicitat managerilor de spitale sa identifice, in colaborare cu directiile de sanatate publica, toate solutiile pentru avizarea, in regim de urgenta, a noi circuite in spitale in vederea cresterii capacitatii de tratare a pacientilor COVID-19 aflati in stare grava.Totodata, s-a discutat despre posibilitatea de evaluare a pacientilor COVID-19 si in alte spitale fata de cele desemnate in prezent, astfel incat sa scada presiunea existenta pe unitatile sanitare din prima linie. O alta masura discutata a fost legata de posibilitatea redistribuirii personalului medical si suplimentarea acestuia in sectiile de terapie intensiva unde exista un deficit de personal", se precizeaza intr-un comunicat de presa al Ministerului Sanatatii. In cursul zilei de marti, vor fi reluate discutiile privind numarul de paturi de terapie intensiva si terapie intermediara la nivelul spitalelor judetene."Ministerul Sanatatii atrage atentia ca, pentru prevenirea imbolnavirilor, alaturi de vaccinare, este nevoie in continuare de respectarea regulilor de distantare sociala, de igiena, purtarea mastii in spatii publice, la locul de munca si in mijloacele de transport in comun.Ministerul Sanatatii indeamna persoanele cu simptome sa se adreseze de urgenta medicului de familie sau autoritatilor medicale pentru testare si luare in evidenta si sa evite automedicatia, astfel incat sa nu se ajunga la dezvoltarea de forme grave ale bolii care sa necesite internare in sectiile de terapie intensiva", se mai sustine in comunicat.