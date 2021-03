UPDATE Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, surprins fara masca pe holurile Parlamentului: "Eram intr-o conferinta video. Am gresit si toate criticile sunt justificate"

Ministrul Sanatatii Vlad Voiculescu spune ca era intr-o conferinta video si si-a dat jos masca pentru interventie si ca nu era nici o persoana la mai putin de 10 metri. "Fara indoiala, am gresit si toate criticile sunt justificate", a transmis ministrul pe Facebook "Am fost filmat / fotografiat astazi de jurnalistii ProTV intr-o incapere a Parlamentului cu masca data jos de la gura. Eram intr-o conferinta video mi-am dat jos masca pentru interventie, pentru a ma face mai bine inteles si pentru ca imi era sete - pentru a comunica mai clar si pentru a bea apa. Fara sa spun ca asta justifica greseala, trebuie spus ca am facut asta fiind singur in incapere - fara nicio persoana la mai putin de 10 metri in jurul meu", scrie ministrul pe Facebook.El precizeaza ca la un moment dat i-a fost atrasa atentia si si-a pus la loc masca."Fara indoiala, am gresit si toate criticile sunt justificate. Regulile trebuie respectate", conchide Voiculescu.Vlad Voiculescu a fost surprins timp de aproximativ 20 de minute fara masca de protectie, timp in care a vorbit la telefon si s-a salutat cu doi colegi, potrivit S tirile ProTV La un moment dat, el a fost invitat intr-unul dintre birourile parlamentare de catre unul dintre colegii sai de la USR -PLUS.In timp ce se indrepta catre acest birou, o echipa a Stirilor Pro TV a incercat sa obtina de la el un punct de vedere, insa ministrul Sanatatii - care intre timp isi pusese o masca - a refuzat sa stea de vorba cu jurnalistii Pro TV.Fostul consilier onorific al MS, Razvan Chereches, care a demisionat saptamana trecuta din functie, a scris pe Facebook, distribuind stirea referitoare la faptul ca ministrul a nu a purtat masca: "Sunt profund socat! Este inadmisibil ca ministrul sanatatii sa dea un astfel de exemplu in plin val 3, cu sectiile de terapie intensiva aglomerate, cu restrictii majore (unele exagerate - vezi ora 18:00 pentru supermarketuri)! Nu am cuvinte ...."Pe perioada starii de alerta, masca de protectie trebuie purtata in orice spatiu public inchis, spatii comerciale, mijloace de transport in comun si la locul de munca, pe toata durata prezentei in oricare din spatiile inchise ale incintei,in conformitate cu conditiile impuse de Ordinul Comun MS-MAI nr. 874/81/2020 privind instituirea obligativitatii purtarii mastii de protectie, a triajului epidemiologic si dezinfectarea obligatorie a mainilor pentru prevenirea contaminarii cu virusul SARS-CoV-2 pe durata starii de alerta.