VIDEO Ministrul Vlad Voiculescu: "Situatia este critica in continuare, cu greu se gaseste un loc in spitale. Este de neacceptat ce se striga in strada"

Voiculescu spune ca sunt multi pacienti tratati in ambulante pentru ca nu sunt locuri. Oamenii ajung tarziu la medic si multi refuza tratamentul.Ministrul Sanatatii spune ca sunt multi pacienti care ajung foarte greu la spital "Vesti bune:Ministerul Sanatatii a primit din fondul de rezerva 224 de milioane de lei pentru achizitionarea de echipamente necesare pentru tratamentul COVID-19.Este necesar ca oamenii sa respecte regulile.M-am cerut amendat, am contribui la bugetul statului.Azi, la Spitalul "Matei Bals" a fost identificat un caz cu tulpina sud-africana".- beneficiaza de multa atentie, probabil pentru ca ieri a fost ziua dansului. Nu comentez aceasta pozitie.Oricine poate sa vina si sa plece din minister.Nu am solicitat DSU tratarea pacientilor in barocamere.- Multe lucruri pot fi imbunatatite. Nu este cazul in acest moment sa vorbim despre acuzatii intr-un fel sau altul.-Ceea ce s-a strigat in strada este neacceptat.- Nu stiu despre ce documete vorbiti- Sase morti mi se pare prea mult.Unele documente arata 8 morti.- nu pot sa ma pronunt in acest momentPfizer si eficienta la copii. Aveti un plan pentru vacccinarea copiilor intre 12-15 ani.- avem premise pentru a trece la vaccinarea copilului indata ce vom avea aprobarea EMA.