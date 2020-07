Presedintele PLUS Bucuresti, Vlad Voiculescu, catre Ludovic Orban: "Intelepciune nu inseamna sa pretinzi ca poti castiga alegerile singur atunci cand in ultimii 15 ani nu ai depasit 15%"

"Singura conditie pe care o punem in crearea unei aliante la nivel de Bucuresti este sa avem candidati la primariile de sector care sa nu fie doar anti-PSD, ci candidati care sa nu fi avut vreo legatura solida cu PSD in ultimii 10-15 ani. E o chestiune extrem de rezonabila. Am vazut ca domnul Ludovic Orban face apel la intelepciune. Eu cred ca intelepciune nu inseamna sa pretinzi ca poti castiga alegerile singur atunci cand in ultimii 15 ani nu ai depasit 15%. Intelepciune inseamna sa oferim o alternativa bucurestenilor. Credem ca e nevoie cu adevarat de o schimbare, de aceea singura conditie pe care o punem este ca si candidatii propusi sa fie anti-PSD", a declarat Vlad Voiculescu, presedintele PLUS Bucuresti.Afirmatiile liderului PLUS au fost sustinute si de deputatul Claudiu Nasui, presedintele USR Bucuresti: "Prioritatea noastra este sa avem o alianta anti-PSD in Bucuresti. Sunt optimist ca putem avea astfel de candidati in toate sectoarele. Este o conditie de maxim bun simt pe care o punem pentru crearea unei aliante. Nu cerem ceva absurd, ceva nerealist, si nu se poate ca alianta USR PLUS, formatiunea care a sustinut initiativa Fara Penali in functii publice, sa sustina candidati care au mari probleme cand vine vorba de coruptie . Noi credem ca vom reusi sa le oferim bucurestenilor candidati care sa nu fi avut legaturi cu PSD".Clotilde Armand si Sorin Dimitriu au prezentat in continuare bilanturile considerate "dezastruoase" ale primarilor PSD din sectoarele 1 si 5.