PSD depune miercuri, la Camera Deputatilor, motiunea simpla pe sanatate

"Vom avea sedinta in fiecare luni, la ora 10.00 dimineata. Au fost cateva teme dezbatute si cred ca cea mai importanta este motiunea pe sanatate, motiunea simpla intitulata "Incompetenta si lipsa de asumare ucid - Vlad Voiculescu , un pericol pentru sanatatea romanilor". Aceasta motiunea va fi depusa la Camera Deputatilor miercuri, pentru ca maine mai sunt dezbateri cu asociatiile medicilor, cu asociatiile pacientilor si cu reprezentantii sindicatelor. Apoi va fi depusa la Camera Deputatilor si saptamana viitoare va intra in dezbatere", a declarat Stefan Radu Oprea luni, la sediul PSD.De asemenea, liderul deputatilor PSD Alfred Simonis a anuntat, in plenul de martea trecuta al Camerei Deputatilor, ca grupul parlamentar al social-democratilor a depus o solicitare la Biroul permanent prin care il cheama in Parlament, la "Ora Guvernului" pe ministrul Sanatatii Vlad Voiculescu pentru a explica " situatia spitalelor din Romania in ceea ce priveste masurile preventive, gestionarea si managementul riscului in saloanele in care sunt amplasate sau utilizate instalatii de furnizare oxigen pentru pacienti".