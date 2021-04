PSD pregateste asaltul final la Voiculescu. Cum arata ultimele calcule si ce sanse are acum motiunea simpla

Ce efecte produce motiunea simpla

"Am discutat astazi in Biroul Politic National despre situatia absolut revoltatoare de la Spitalul Foisor. Am decis ca astazi sa depunem o noua motiune simpla impotriva ministrului Sanatatii. Tinand cont de gravitatea situatiei, cerem Biroului Permanent al Camerei Deputatilor ca in aceasta saptamana sa fie dat votul pe aceasta motiune simpla", a anuntat Marcel Ciolacu Planul social-democratilor de a-l da jos pe Vlad Voiculescu vine intr-o perioada extrem de dificila pentru coalitia de guvernare, astfel ca strategia gandita de partidul aflat in Opozitia are sanse mari de succes. Despre acest lucru a vorbit a vorbit si Ludovic Orban , presedintele PNL , care a precizat luni, 12 aprilie, ca se va lua o decizie in partid pe acest subiect. Practic, pentru linistea coalitiei de guvernare, presedintele PNL intentioneaza sa transeze prin vot nemultumirile liberalilor la adresa lui Vlad Voiculescu.Insa, este greu de crezut ca presedintele PNL va reusi sa-i disciplineze pe toti liberalii la votul pe motiunea depusa impotriva lui Vlad Voiculescu, mai ales in contextul in care o parte dintre acestia si-au expimat si public nemultumirile la adresa ministrului si au cerut inlocuirea acestuia.Ne amintim ca un prim semnal dur din coalitia de guvernare a fost dat si la motiunea simpla depusa de PSD impotriva lui Adrian Oros , ministrul Agriculturii, cand cinci deputati de la PNL, USR si minoritati , formatiuni care au votat investirea Guvernului, au votat pentru adoptarea motiunii simple.De cealalta parte, un vot masiv anti-Vlad Voiculescu nu ar produce efecte concrete, insa ar fi o prima batalie castigata de PSD, in calitate de partid de Opozitie, impotriva Puterii, iar acest lucru il va ajuta pe Marcel Ciolacu sa isi intareasca pozitia de lider salvator al formatiunii politice. Mai mult, un vot anti-Vlad Voiculescu la motiune, fie si din partea catorva liberali, ar destabiliza coalitia de guvernare si ar reaprinde, poate de aceasta data decisiv, revolta din PNL.Chiar daca motiunea simpla anuntata de PSD va fi adoptata, aceasta nu produce efecte in sensul in care Guvernul Citu ar fi obligat prin reprezentantii sai sa faca o remaniere , astfel incat ministrul vizat de o astfel de motiune sa fie inlocuit. Spre deosebire de motiunea de cenzura care duce la caderea Guvernului, motiunea simpla are ca efect doar adresarea unui avertisment politic cu scopul de a remedia o situatie eronata fara a crea de partea Guvernului obligatia de a o respecta. Motiunile simple se adopta cu votul majoritatii membrilor prezenti.Ziare.com a consultat site-ul Camerei Deputatilor si a calculat cum stau lucrurile la nivel de grupuri parlamentare si de cate voturi ar avea nevoie PSD pentru a trece motiunea simpla impotriva lui Vlad Voiculescu.Astfel, Partidul Social Democrat si AUR au impreuna 141 de deputati, in timp ce coalitia PNL+USRPLUS+ UDMR inregistreaza 168 deputati, astfel:PNL: 93 deputati;USR PLUS: 55 deputati;UDMR: 20 deputati;Asadar, la o prima vedere, PSD nu are nicio sansa, fiind cu 27 de voturi in spatele coalitiei. La aceste voturi se mai pot adauga inca 5-6 voturi de la minoritati, insa chiar si asa tentativa PSD de a obtine un succes, fie el si de imagine, cu motiunea impotriva lui Vlad Voiculescu ar fi un esec, fara ajutorul unora dintre membrii coalitiei de guvernare.