Robert Sighiartau: "Daca ar fi sa aleg intre a intra la guvernare cu USR sau cu PMP, as alege PMP". Vlad Voiculescu: "Poate curand aflam ca unul sau altul de acolo vrea sa imparta puterea si cu Ponta"

In cadrul emisiunii a fost prezent si deputatul PMP Robert Turcescu , care, la randul sau, a explicat ca isi doreste sa ajunga la guvernare intr-o majoritate cu PNL."Am fost in minoritate mai bine de trei ani. In actualul mandat n-am facut decat sa ne luptam cu guverne toxice, ticaloase, sa ne straduim sa mentinem lucrurile in limitele normalitatii. In viitorul mandat, sper ca PMP sa devina parte dintr-o majoritate guvernamentala solida. Fiind in opozitie atata amar de vreme, initiativele noastre nu au fost adoptate/promulgate. Intr-un viitor mandat, sper sa ducem cu adevarat lucrurile spre drumul cel bun. (...) Da, eu vad PMP la guvernare", a declarat Robert Turcescu."Da, ne-am propus sa ramanem la guvernare. Eu vreau cu Robert Turcescu. De altfel, nu e un secret ca suntem impreuna si in prezent. PMP, la fel ca PNL, se afla in familia europeana PPE (Partidului Popular European - n.red). Avem aceleasi valori crestin-democrate. Romanii trebuie sa stie ca, in acest moment, PMP si PNL detin doar 27% din Parlament, motiv pentru care nu s-au putut face schimbari structurale, desi ne-am dorit", a mentionat Sighiartau, citat de adevarul.ro.La intrebarea: "daca ati avea de ales intre a intra la guvernare cu USR sau cu PMP, pe cine ati alege?", liberalul Robert Sighiartau a raspuns deschis: "Asa cum am spus deja, ma simt mai apropiat de partidul din aceeasi familie europeana". Vlad Voiculescu a reactionat la declaratia liberalului, explicand ca pentru unii "a intra la guvernare nu inseamna nimic".