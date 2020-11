Samanta de scandal la Primaria Capitalei. Cum intarzie PNL instalarea lui Vlad Voiculescu ca viceprimar

Ziare.com va prezinta o analiza referitoare la felul in care s-au desfasurat etapele investirii alesilor locali votati pentru Primaria Capitalei.La o luna dupa alegeri, Nicusor Dan nu a putut depune juramantul de investire in functia de primar al Bucurestiului.Primarul ales al Capitalei a dezvaluit ca in instanta au fost depuse 52 de contestatii, majoritatea de fosti sau actuali consilieri PSD. Termenul de judecata a fost stabilit pentru luni, 26 octombrie."Bucurestiul are mari probleme de rezolvat, cele mai urgente fiind criza coronavirusului, termoficarea si colapsul financiar. In acest context, validarea de catre Tribunalul Bucuresti a mandatului meu de primar a fost contestata prin 52 (cincizeci si doua) de cereri de apel, formulate in majoritate de fosti si actuali consilieri PSD", a scris in luna octombrie Nicusor Dan pe Facebook In data de 29 octombrie Nicusor Dan, primarul ales al Bucurestiului, a depus juramantul si si-a preluat mandatul, alaturi de consilierii generali, doar ca din numarul total de 55 de consilieri doar 45 au depus juramantul.Cei 10 consilieri generali care lipsesc ar fi trebuit sa isi depuna juramantul alaturi de Nicusor Dan sunt Gabriela Firea, Petre Roman, Corneliu-Constantin Dinu, Daniel Pancu, Sorin Iliesiu, Traian Basescu , Ioana Felicia Constantin, George Mihail Neamtu, Costin-Sebastian Moise si Dumitru Dragomir, doar ca mandatelor au fost invalidate de Judecatoria Sectorului 1.Cei mai multi dintre cei invalidati de instanta au anuntat ca renunta la calitatea de consilier general.Prezenta lui Mitica Dragomir in Consiliul General, din partea PSD, a fost considerata "inoportuna", de catre liderul partidului, Marcel Ciolacu Guvernul PNL a decis pe 28 octombrie, prin OUG, ca alegerea vicepresedintilor de consilii judetene si a viceprimarilor se va face dupa validarea tuturor mandatelor si depunerea juramantului. Astfel, pana la inlocuirea celor 10 consilieri generali alesi, votarea viceprimarilor nu este posibila.Surse Ziare.com au afirmat ca ordonanta data de Guvernul Orban ar fi fost gandita pentru a intarzia numirea lui Vlad Voiculescu ca viceprimar la Primaria Bucuresti. Aceleasi surse sustin ca tensiunile in sanul aliantei sunt in crestere din cauza acestei situatii.PNL si Alianta USR PLUS au agreat in luna august, prin semnarea angajamentului pentru Bucuresti, ca Vlad Voiculescu, din postura de viceprimar al Capitalei, sa coordoneze trei domenii-cheie: sanatatea, asistenta sociala si educatia. Nicusor Dan s-a angajat sa-i delege aceste atributii in cazul in care ajunge primar. Pe langa Vlad Voiculescu, al doilea viceprimar al Capitalei este desemnat de PNL.Protocul incheiat intre PNL si Alianta USR-PLUS prevede:(1) Viceprimarii de la nivelul Primariei Capitalei vor fi desemnati, in conformitate cu prevederile statutare proprii sau aliantele incheiate anterior prezentului Protocol, de catre: a) Alianta USR-PLUS b) Partidul National Liberal(2) Dl. Nicusor Dan va delega atributiunile catre viceprimarii propusi de partile semnatare dupa cum urmeaza.(3) Printre domeniile coordonate de viceprimarul desemnat de USR-PLUS in persoana lui Vlad Voiculescu vor fi: a) Sanatate (incluzand serviciile medicale furnizate prin intermediul unitatilor sanitare publice aflate in administrarea ASSMB si gestionarea activitatilor legate de imbunatatirea calitatii vietii cetatenilor - spatiul locativ, proiecte noi de investii in sanatate, mediu (calitatea aerului, apei), centre pentru varstnici, centre pentru copii, sport si agrement; b) Asistenta sociala (incluzand asigurarea aplicarii politicilor de asistenta sociala si a masurilor de protectie si asistenta sociala pentru persoane defavorizate, cu dizabilitati, persoane vrastnice, persoane singure, familii copii prin intermediul DGASMB si a celorlalte institutii subordonate); c) Educatie (incluzand scoli speciale, invatare continua pentru adulti, inclusiv dezvoltarea de competente digitale pentru elevi dar si pentru cetateni). (4) Abordarea domeniilor de mai sus se bazeaza pe conceptul de Healthy Cities;Pe de alta parte, protocolul semnat de PNL, USR si PLUS nu are valoare juridica, asa ca incalcarea acestuia nu poate fi contestata in instanta.