Un cercetator roman de la Imperial College London, in carti pentru a prelua sefia Casei Nationale de Asigurari de Sanatate

Potrivit Libertatea , Adrian Gheorghe a facut parte din echipa lui Vlad Voiculescu si in primul mandat al acestuia la sefia Ministerului Sanatatii. Acesta are 35 de ani si detine expertiza in finantarea sanatatii, evaluarea economica a interventiilor de sanatate publica si povara economica a bolii.Din noiembrie 2018, Adrian Gheorghe lucreaza, ca senior health economist, in departamentul de epidemiologie a bolilor infectioase la Imperial College London. Coautor la mecanismul de feedback al pacientului, Adrian Gheorghe are un doctorat la Universitatea din Birmingham, obtinut in 2013. Apoi a lucrat timp de doi ani la London School of Hygiene and Tropical Medicine, cercetator in evaluare economica in Departamentul de Sanatate Globala si Dezvoltare.Intre 2015 si 2018, a lucrat ca "economist in sanatate" la Oxford Policy Management, o firma de consultanta in dezvoltare internationala care isi propune sa ajute tarile cu venituri mici si mijlocii sa atinga cresterea economica si sa reduca saracia prin reforma politicilor publice.In 2016 Adrian Gheorghe a facut parte din echipa lui Vlad Voiculescu la Ministerul Sanatatii. Printre proiectele la care a lucrat acesta se numara mecanismul de feedback al pacientului, menit sa-i ajute pe pacienti sa sesizeze actele de coruptie din spitale.