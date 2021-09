USR PLUS, despre criticile privind alianța cu AUR: „PNL și PD au inițiat o moțiune de cenzură alături de PRM”

„Nu cred că este singurul exemplu, poate nici cel mai recent, dar iată cum parte dintre cei care se declară astăzi de fațadă oripilați de modul cum funcționează democrația parlamentară au inițiat (și semnat, vai!) o moțiune de cenzură alături de P.R.M.”, a scris Vlad Voiculescu pe pagina sa de Facebook Potrivit g4media , parlamentari PNL și PD – în frunte cu Emil Boc , liderul de grup al deputaților PD, au susținut și votat alături de PRM moțiunea de cenzură ”Mafia sufocă România – Corupţia Guvernului P.S.D. sărăceşte România” împotriva guvernului PSD condus de premierul Adrian Năstase.La acel moment, moțiunea de cenzură a fost respinsă (voturi pentru moţiune: 163, împotriva moţiunii: 281).La dezbaterea moțiunii au luat cuvântul în sprijinul moțiunii liberalii Crin Antonescu și Norica Nicolai , iar din partea Partidului Democrat – Emil Boc.Alianța conjunturală a PNL și PD cu PRM a fost taxată atunci de Dan Ioan Popescu – ministrul PSD al Industriilor, care a declarat în plenul Parlamentului că ”nu am crezut vreodată că voi auzi un reprezentant de marcă al Partidului Naţional Liberal să afirme că extremismul este doar o atitudine mai radicală. De asemenea, nu mi-am imaginat vreodată că un reprezentant al P.D.-ului, fost ministru al industriei, ar putea să semneze un text în care este contestată chiar propria lui activitate. Le amintesc parlamentarilor P.N.L. şi P.D. că cei care le-au conferit rangul de demnitari au votat împotriva variantei extremiste la alegerile prezidenţiale din 2000, iar dumneavoastră veniţi astăzi şi legitimaţi exact ceea ce a fost respins cu tărie de propriul dumneavoastră electorat”. Preşedintele Klaus Iohannis a afirmat sâmbătă, 4 septembrie, într-o postare pe Facebook , că noua alianţă între USR PLUS şi AUR riscă să compromită pachetul de reforme al coaliţiei de guvernare.„Solicit USR PLUS să cumpănească foarte bine implicaţiile asocierii cu obiectivele promovate de AUR şi să pună punct acestor gesturi politice iresponsabile, să îşi respecte electoratul şi să se întoarcă la masa dialogului, pentru a găsi împreună cu partenerii din Coaliţie o soluţie viabilă şi raţională de a debloca actuala situaţie”, a adăugat şeful statului.