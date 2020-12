Va fi sau nu Vlad Voiculescu viceprimar al Bucurestiului? Cand va lua o decizie Consiliului General al Primariei Capitalei

In aceeasi sedinta, programata luni, 21 decembrie, de la ora 10.00, ar urma sa depuna juramantul cei zece consilierii supleanti, validati de instanta , dupa ce reprezentanti ai PSD si PMP au renuntat la mandate.In referatul de aprobare se reaminteste ca pe 29 octombrie a avut loc ceremonia de constituie a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa ce Judecatoria Sectorului 1 a validat mandatele a 45 dintre cei 55 de consilieri municipali.Totodata, potrivit art. 7 din OUG 190/2020, "alegerea vicepresedintilor de consilii judetene, a viceprimarilor, inclusiv cei ai sectoarelor municipiului Bucuresti se va face dupa validarea tuturor mandatelor si depunerea juramantului, in conditiile legii, de catre toti consilierii judeteni/locali".Propunerile USR PLUS si PNL pentru functiile de viceprimarii sunt Vlad Voiculescu si, respectiv, Stelian Bujduveanu.Pe 18 noiembrie, primarul general, Nicusor Dan , arata ca, potrivit Codului administrativ, viceprimarii pot fi numiti doar in momentul in care CGMB este complet constituit si ca data sedintei in care se aleg viceprimarii nu depinde de municipalitate, ci de "viteza de lucru a instantei"."Din cauza faptului ca atat la PSD, cat si la PMP, in mod legitim, niste persoane au renuntat la mandat si urmeaza sa intre alti supleanti - aici este deficienta in Codul administrativ, care spune ca titularii si supleantii nu se valideaza simultan de catre instanta, o singura data, ci se face asta in doua etape - suntem in aceasta situatie. (...)Sunt 45 de consilieri care au fost validati acum trei saptamani si am putut sa depunem juramantul si mai sunt alti zece care au trecut de prima instanta. Dupa ce se va judeca apelul, CGMB va fi in formula completa si atunci o sa putem sa alegem si viceprimarii si comisiile de specialitate si putem sa schimbam si componenta Adunarii generale in companiile municipale", a declarat Nicusor Dan.