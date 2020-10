Vlad Voiculescu cere primariilor din Bucuresti sa nu mai faca achizitii si angajari, intrucat nu au legitimitate

Precizarile au fost facute cu ocazia unui mars de multumire, desfasurat in centrul Capitalei, la care participa reprezentanti ai USR PLUS, din dorinta de a le multumi bucurestenilor pentru increderea acordata la alegerile locale."In momentul acesta, in Primaria Generala si in primariile de sector pare ca este o atmosfera nu tocmai buna, pare ca se fac concursuri pe ultima suta de metri. Rugamintea este sa fie oprite imediat. Si promisiunea este ca vom controla totul de indata ce vom ajunge la primarie. Suntem aici pentru a multumi bucurestenilor, dar multumirea adevarata pentru toti cei care ne-au acordat increderea vine din ceea ce vom face. Si primul lucru pe care il vom face este sa oprim hotia, de toate felurile", a spus Voiculescu, consilier municipal ales.El a cerut angajatilor din primarie, dar si managerilor de spitale sa nu initieze achizitii."Am vorbit de concursuri, dar in acelasi timp ar trebui sa ne uitam la achizitii si rugamintea fata de toti managerii de spital si toti cei din Primarie care lucreaza in acest moment la achizitii, care semneaza sau care planifica sa treaca prin Consiliu, (...) prin acest Consiliu ramas fara legitimitate, achizitii, sunteti rugati sa va opriti. Tot ce se face in momentul acesta nu are legitimitate din partea bucurestenilor si va fi controlat in detaliu. Aceasta este o promisiune", a precizat Voiculescu."Increderea pe care ne-ati acordat-o duminica asta inseamna ca ne vom duce la indeplinire mandatul, si anume spunem din nou raspicat - si le transmitem si celor care acum semneaza inca acte in primarie - ca mandatul nostru de 'fara hotie la primarie' este pe bune si il vom executa, asa cum ni l-au dat cetatenii, adica complet", a precizat, la randul sau, consilierul municipal USR Ana Ciceala.