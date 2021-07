Vlad Voiculescu, înțepătură către premierul liberal Florin Cîţu: "De astăzi, fără concursuri aranjate, fără numiri fără concurs permanentizate, fără alte apucături USL-iste"

„Îmi place cum peneliştii se înfoaie acum în alegeri promiţându-le colegilor de partid că totul li se va cuveni. Domnul Florin Cîţu îi scrie noului preşedinte PNL Bucureşti Ciprian Ciucu aşa: «fără compromisuri în 2024 în Bucureşti». Răspunsul USR PLUS Bucureşti este simplu: fără compromisuri. Punct. De astăzi, fără concursuri aranjate, fără numiri fără concurs permanentizate, fără alte apucături USL-iste. PS Era să zic şi «fără trădări» dar ar fi zis din nou cineva că atac premierul, colegii de coaliţie şi politica românească însăşi”, a scris Vlad Voiculescu , sâmbătă pe Facebook Premierul Florin Cîţu a declarat, la conferinţa alegerilor la PNL Bucureşti câştigate de către Ciprian Ciucu, că PNL nu va mai face compromisuri deoarece acestea costă, iar partidul decontează deşi nu are administraţiile.„Am spus şi vreau să repet că aceste alegeri sunt despre viitorul PNL în politica din România. Aici suntem în PNL, domnule primar general - despre viitorul PNL în politica din România, despre ce vom face noi în următoarea etapă după 25 septembrie. Eu am spus că vreau să fim cel mai mare partid politic din România. Şi asta înseamnă că vom susţine candidaţi liberali la toate primăriile de sector. Cu tot respectul, domnule primar general, în 2024 voi susţin un candidat liberal la Primăria Generală. Nu vom mai face compromisuri, compromisurile costă. Astăzi, când merg pe stradă în Bucureşti, vine lumea şi mă întreabă de ce nu este tăiată iarba în nu ştiu ce parc. PNL decontează, deşi nu are administraţiile”, a afirmat prim-ministrul, candidat la şefia liberală la Congresul din 25 septembrie.