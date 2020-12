Vlad Voiculescu, despre criza COVID-19: "Nicio masura nu poate fi exclusa, este vorba despre sanatatea populatiei"

Vlad Voiculescu a fost intrebat, miercuri, la audierea de la comisie , care este planul pe termen scurt in cazul crizei COVID-19."Avem o multime de lucruri de facut, avem, pe de o parte, o perioada in urmatoarele saptamani in care este critic ca comunicarea publica sa fie imbunatatita, este critic ca romanii sa respecte regulile deja transmise de autoritati", a explicat Voiculescu.El a precizat ca, atunci cand este vorba de sanatatea populatiei, nicio masura nu poate fi exclusa."Acum cateva zile am spus, raspunzand intrebarii, care sunt masurile pe care cred ca autoritatile ar trebui sa le ia in privinta cresterii numarului de cazuri si a faptului ca spitalele fac cu greu fata numarului de pacienti si gravitatii acestor cazuri de pacienti infectati cu Sars-Cov-2, am spus atunci si imi mentin aceasta parere ca nicio masura nu poate fi exclusa. Nicio masura nu poate fi exclusa, este vorba de sanatatea populatiei, este vorba de sanatatea oamenilor si in general cand este vorba de lucruri atat de importante si care nu pot fi recuperate, cred ca nicio masura a statului nu poate fi exclusa, cred ca acest lucru ar fi o greseala. Masurile pe termen scurt sunt cele pe care autoritatile care isi incheie mandatul astazi le-au prezentat. Ce voi face in perioada imediat urmatoare este sa solicit de la toate institutiile abilitate datele si sa ma consult cu specialistii despre pasii imediat urmatori", a explicat ministrul propus pentru Sanatate.