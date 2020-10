Vlad Voiculescu, dupa ce directorul ASSAMB ar fi cerut angajatilor "unitate" pentru ca Firea si Pandele sa nu ajunga la DNA: Cu totii vor avea de ales intre cinste si asa numita unitate

Apostol i-ar fi avertizat pe toti ca trebuie sa fie o echipa unita astfel ca " Gabriela Firea si Florentin Pandele sa nu ajunga la DNA ". Voiculescu spune ca toti vor avea de ales in curand intre cinste si asa-zisa unitate. "Daca o vor alege pe prima, vor avea in mine si in noua echipa de la Primaria Generala parteneri de nadejde. Daca o vor alege pe a doua, vor merge cu totii la DNA. Ca o << echipa unita >>, desigur", a adaugat viitorul viceprimar al Capitalei."In dimineata asta sefii spitalelor din subordinea Primariei Capitalei nu raspundeau la telefon. Citesc in ziare ca directorul general al ASSMB a convocat de urgenta o intalnire. Sper ca era pentru o mai buna organizare in criza Covid 19. Pentru ca vin vremuri grele si bucurestenii vor avea nevoie de toate resursele de care dispunem pentru a trece peste iarna si primavara urmatoare. Citesc de asemenea intr-o publicatie ce pare a avea surse bune in PMB / ASSMB ca << la finalul sedintei (Directorul General) i-a avertizat pe toti ca trebuie sa fie o echipa unita astfel ca "Gabriela Firea si Florentin Pandele sa nu ajunga la DNA" >> ", a scris Vlad Voiculescu joi pe Facebook Fostul ministru al Sanatatii in Guvernul Ciolos a mai spus ca spera sa fie o neintelegere sau o dezinformare, pentru ca in caz contrar vor merge cu totii la DNA."Sper ca este o neintelegere sau o dezinformare. Altfel, cu totii vor avea foarte curand de ales intre cinste si asa numita unitate. Daca o vor alege pe prima, vor avea in mine si in noua echipa de la Primaria Generala parteneri de nadejde. Daca o vor alege pe a doua, vor merge cu totii la DNA. Ca o << echipa unita >>, desigur".