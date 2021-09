Vlad Voiculescu a făcut publică propunerea MS pentru campania de vaccinare. „Le-am propus președintelui și premierului ca prioritatea zero să fie vaccinarea celor bătrâni”

Fostul ministrul al Sănătăţii Vlad Voiculescu a publicat, pe pagina sa de Facebook, propunerea pe care i-a făcut-o premierului Florin Cîţu şi preşedintelui Klaus Iohannis care, potrivit acestuia, ar fi putut salva mii de vieţi dacă aceştia i-ar fi dat curs. Gestul lui Voiculescu vine în contextul în care prim-ministrul a afirmat că nu a văzut la Ministerul Sănătăţii niciun plan pentru valul al patrulea al pandemiei.

„Am decis să public astăzi propunerea făcută în scris premierului şi preşedintelui, care ar fi putut salva mii de vieţi dacă i s-ar fi dat curs. În primele zile din ianuarie le-am propus celor doi ca prioritatea zero să fie vaccinarea celor bătrâni (cei peste 60 de ani) şi a celor bolnavi (cei cu comorbidităţi). Pentru că România dispunea în acele luni de puţine doze de vaccin, am propus prioritizarea celor două categorii şi întârzierea vaccinării “esenţialilor” până în luna martie. Documentul transmis către premier în data de 14.01.2021 îl las în primul comentariu. Acelaşi document a fost prezentat preşedintelui, în prezenţa premierului şi a tuturor celor invitaţi de preşedinte la discuţie, câteva zile mai târziu”, a scris Vlad Voiculescu, joi pe Facebook.

El a mai spus că a fost critic pe 27 ianuarie, într-o conferinţă de presă, din cauza faptului că nu au fost prioritizaţi bătrânii şi cei bolnavi în procesul de vaccinare.

„Iniţial am încercat să rezolv intern, fără scandaluri publice care uneori ajung să facă mai rău - şi o vreme am fost convins că voi reuşi să obţin ceva atât de firesc şi necesar. Nu s-a întâmplat, iar în 27 ianuarie am criticat şi public, în conferinţă de presă, faptul că nu au fost prioritizaţi doar cei care trebuie: bãtrânii, bolnavii. Propunerile mele de a-i prioritiza pe cei cu adevărat vulnerabili şi de modificare a unei Hotărâri de Guvern deja existente au fost respinse. În practică, lucrurile au stat chiar mai rău - alocările CNCAV au favorizat centrele închise destinate “esenţialor” (armată, sri, sts etc.), dar neaccesibile publicului, inclusiv bătrânilor şi bolnavilor. De ce? Nu erau bătrânii şi bolnavii pentru domnii Iohannis şi Cîţu o prioritate? Erau mai importanţi “esenţialii”? Nu ştiu”, a explicat Voiculescu.

Acesta a adăugat că decizia premierului a fost opusă şi anume de a nu prioritiza persoanele cu comorbidităţi şi vârstnicii la vaccinare.

„Ce ştiu este că astăzi lucrurile arată aşa: 94,5% din decese sunt din rândul celor bolnavi (cei cu comorbidităţi), 85.8% din decese sunt din rândul celor bătrâni (persoane peste 60 ani). Iar din totalul celor decedaţi, 92% nu fuseseră vaccinaţi. Am vorbit atunci pe şleau despre nevoia de a-i proteja pe cei mai vulnerabili dar şi despre nevoia transparenţei alocării vaccinurilor. Şocantă pentru mine atunci a fost liniştea ce s-a aşternut în sală. La fel ca la toate celelalte discuţii cu preşedintele, nimeni dintre cei prezenţi nu a îndrăznit să crâcnească. Răspunsul preşedintelui a venit sec: “este decizia premierului”. Decizia premierului o cunoaştem deja: au fost prioritizaţi “esenţialii”, nu bătrânii, nu bolnavii, iar când Ministerul Sănătăţii a devoalat dimensiunea problemei publicând datele privind alocarea vaccinurilor, a trimis Corpul de Control şi cei deranjaţi au orchestrat o campanie media de defăimare împotriva echipei mele”, a mai explicat Voiculescu.

Fostul ministru al Sănătăţii a mai precizat că „Până astăzi, 94,5% din decese sunt din rândul celor bolnavi (cu comorbidităţi), 85.8% din decese sunt din rândul celor bătrâni, aproape toţi (92%) nevaccinaţi”.

„O parte dintre aceşti oameni ar fi putut fi salvaţi”, a conchis Voiculescu.

Premierul Florin Cîţu a anunţat, marţi, că va fi alocată suma de 460 de milioane lei din Fondul de rezervă al Guvernului către Ministerul Sănătăţii, printr-o hotărâre care va luată miercuri de Executiv.

El a mai spus că acest lucru arată că pregătirea valului patru al pandemiei de către MS a fost suboptimală, în legătură cu asigurarea medicamentelor şi cheltuielile făcute pentru ATI. Astfel, miercuri a fost adoptată hotărârea de Guvern prin care a fost suplimentat bugetul Ministerului Sănătăţii cu suma de 386 milioane lei pentru achiziţionarea de medicamente pentru pacienţii COVID-19 internaţi în spitalele din România. De asemenea, a fost suplimentat cu 70 milioane de lei programul Ministerului pe ATI pentru pacienţii infectaţi cu SARS-CoV-2.

