Vlad Voiculescu iese oficial din carti pentru postul de viceprimar al Capitalei si va fi propunerea USR-PLUS pentru postul de ministru al Sanatatii

In aceeasi sedinta, programata luni, 21 decembrie, ar urma sa depuna juramantul cei zece consilierii supleanti, validati de instanta, dupa ce reprezentanti ai PSD si PMP au renuntat la mandate. Propunerile USR PLUS si PNL pentru functiile de viceprimarii sunt Horia Tomescu si, respectiv, Stelian Bujduveanu.Horia Tomescu urmeaza sa il inlocuieasca pe Vlad Voiculescu , care va fi propunerea de ministru al Sanatatii in noul guvern , conform surselor Ziare.com."Horia Tomescu este medic, un om care iubeste oamenii si acest oras. Horia este un om integru cu o capacitate colosala de munca. Isi va pune tot timpul si toata energia in slujba Bucurestiului si a bucurestenilor. Ii voi fi alaturi in fiecare moment, alaturi de toti colegii nostri din USR PLUS si de colegii de coalitie locala de la PNL si PMP", a afirmat Vlad Voiculescu pentru Ziare.com.Horia Tomescu este medic licentiat in medicina dentara la Universitatea de Medicina si Farmacie "Carol Davila" Bucuresti. Horia Tomescu a ocupat locul 17 pe lista USR PLUS pentru Consiliul General al Capitalei.