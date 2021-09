Vlad Voiculescu, ironic după o istorie alternativă descrisă de Alina Gorghiu. „Vă mai amintiți când mi-am dat eu demisia?”

„Vă mai amintiți când mi-am dat eu demisia? Nu? Nici eu.Doamna Gorghiu, așteptăm o nouă propunere de premier de la dumneavoastră. Poate fi tot un amic”, a scris Vlad Voiculescu pe Facebook Fostul ministru s-a referit la un mesaj al vicepreședintelui PNL de la senat în care susține că Vlad Voiculescu și-ar fi dat demisia din funcția și că problema s-a „rezolva simplu” după ce USR PLUS a propus un înlocuitor.“S-a discutat acest subiect al nevoii de stabilitate la guvernare, motiv pentru care apelul premierului transmis colegilor noştri pe care noi îl vom respecta e Acela să nu existe niciun mesaj contondent la adresa USR PLUS , dorim o guvernare stabile. Invitaţia pe care o facem e ca USR PLUS să înţeleagă că e nevoie de o nouă propunere la Ministerul Justiţiei. O aşteptăm. Au destui oameni competenţi în partid . Cred că se poate rezolva la fel de simplu problema ca atunci când a demisionat ministrul Sănătăţii.”, a transmis Alina Gorghiu.Ea a menţionat că USR PLUS nu are semnături suficiente pentru a depune moţiunea de cenzură.“USR PLUS nu are suficiente semnături pentru a depune moţiunea. O asociere cu PSD şi AUR , din punctul meu vedere, ar însemna o trădare a electoratului care a votat USR PLUS. Orice asociere cu PSD care e adversarul nostru dintotdeauna ar însemna un demers dramatic care va fi sancţionat”, a explicat Alina Gorghiu.