Vlad Voiculescu: "Nu cred ca exista un ministru in acest Guvern care sa fie complet multumit de bugetul pe care l-a primit"

"Bugetul Sanatatii este constituit in bugetul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si bugetul Ministerului Sanatatii, iar daca ne uitam in bugetul Ministerului Sanatatii vorbim, de asemenea, despre o parte care transfera mai departe catre fondul Casei si cealalta care ramane efectiv pentru activitatile Ministerului Sanatatii. Aceasta ultima parte despre care va vorbesc este un pic mai mare anul acesta fata de anul trecut. Nu este suficient si principala problema sunt costurile care vin in acest an si probabil ca nu se vor repeta in anul 2022, dar, pentru acest lucru, am primit asigurari ca vom gasi solutii. Colegii mei au fost in dimineata asta la Ministerul Finantelor Publice, am avut acum, de asemenea, discutii in coalitie, lucrurile isi vor gasi o solutie", a afirmat Voiculescu, la Palatul Parlamentului. Intrebat daca este multumit de bugetul primit , Voiculescu a spus: "Nu cred ca exista un ministru in acest Guvern care sa fie complet multumit de bugetul pe care l-a primit. Avem foarte multe lucruri de facut, dar e un buget care ne permite sa facem investitii, un buget care ne permite sa rezolvam problemele urgente , un buget care inca este in discutie".