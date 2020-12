Vlad Voiculescu: "Nu o sa fim parte dintr-un guvern in care se schimba cateva fete"

"La nivel guvernamental, lucrurile nu pot continua ca si pana acum. Nu o sa fim parte dintr-un guvern in care se schimba cateva fete. (...) Vom fi parte a unei schimbari reale si, de asemenea, oamenii pot avea incredere in noi ca nu vom face figuratie. Nu am venit aici pentru o functie sau alta niciunul dintre noi. Intelegem schimbarea reala de care Romania are nevoie. In negocierile pe care le vom incepe, asa cum Dacian Ciolos si Dan Barna au mentionat, pornim de la principii clare si de la angajamentele noastre, cele 40, (...) pe care le vrem transpuse. (...) Ne dam seama ca o schimbare reala in punctele nevralgice ale tarii poate fi facuta doar de o echipa noua", a afirmat, luni, intr-o conferinta de presa, Vlad Voiculescu.El a subliniat ca voturile obtinute sunt "un contract" care nu trebuie incalcat."Voi aminti fugitiv de toate vizitele in spitale ale sefului Guvernului, care a fost prima pozitie a PNL si de toate elementele de campanie. Le intelegem (...), dar spunem ca nu au influentat cu nimic rezultatele alegerilor, pentru ca oamenii inteleg diferenta dintre fapte si vorbe. (...) Suntem in Bucuresti, prima forta politica (...). Voturile sunt (...) un contract pe baza celor promise de fiecare dintre noi si contractul asta nu trebuie sa fie incalcat, asa cum a fost incalcat atata vreme, lucru care probabil ne-a adus in situatia de absenteism pe care am vazut-o ieri la vot, si nu numai ieri. Cred ca trebuie reconstruita increderea intre romani si cei care vor sa-i reprezinte, numiti politiceni (...) Drumul nostru este de a deveni principala forta politica din Romania in 2024", a adaugat Voiculescu.Potrivit liderului USR PLUS Bucuresti, "alegerile reprezinta un moment de cotitura care marcheaza nevoia oamenilor de schimbare, de reforma reala"."Oamenii au transmis acest mesaj la alegerile europarlamentare, apoi la alegerile locale. (...) Au fost oameni care ne-au transmis acelasi mesaj prin tacere, prin faptul ca nu au considerat oferta politica demna de efortul dumnealor. Credem ca si acei oameni, tocmai aratandu-se dezamagiti de oferta politica, ne spun acelasi lucru, ca au asteptat o schimbare profunda si acea schimbare nu a venit. Credem ca asta trebuie sa ne dea de gandit tuturor si cred ca trebuie sa ne straduim mai mult noi si toti ceilalti care isi asuma o responsabilitate in politica. Sunt 72 de zile de la alegerile locale castigate in Bucuresti de USR PLUS, care are 17 consilieri generali. Dupa 72 de zile, viceprimarul din partea USR PLUS nu a fost inca ales. De ce acest lucru? Pentru ca Guvernul a dat o OUG prin care a schimbat regulile jocului si la Tribunal au fost mai multe chichite birocratice cu mai multe persoane care au contestat", a mai spus Voiculescu.Referindu-se la "imaginea de ansamblu", Vlad Voiculescu a punctat ca "a fost campanie electorala si ca alegerile au fost castigate de USR PLUS, de catre un primar independent care, intre timp, este mai putin independent, pentru ca si-a manifestat cat se poate de clar optiunea de vot si lucrul asta este ceva ce noi respectam"."Parteneriatul la nivelul Primariei Generale ramane in continuare valabil, insa in termenii in care oamenii au dictat prin vot. Alianta USR PLUS va proteja ceea ce oamenii au votat, cu toate mijloacele pe care le are la dispozitie. Parteneriatul la nivelul Primariei ramane valabil pe baza principiilor si valorilor enuntate", a mentionat Voiculescu.