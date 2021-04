Ar putea Vlad Voiculescu sa fie numit din nou de USR-PLUS la Sanatate? "Ar fi o noua declaratie de razboi la adresa PNL"

Cat de fezabil este ca Voiculescu sa fie din nou numit de USR-PLUS ministru al Sanatatii?

Nominalizarea lui Voiculescu ar bloca coalitia

Se asteapta ca USR-PLUS sa vina cu o alta propunere pentru portofoliul care le revine, iar numele vehiculate sunt Ioana Mihaila, secretar de stat in Ministerul Sanatatii si medic endocrinolog, Adrian Wiener , medic si parlamentar, si Radu Tincu, medic de terapie intensiva la Spitalul Floreasca.Cu toate acestea, Vlad Voiculescu a declarat luni, 19 aprilie, ca ar putea sa fie din nou nominalizat de USR-PLUS la Sanatate si ca nu exista niciun motiv ca acest lucru sa nu se intample."Nu, de ce as exclude lucrul asta? Daca as avea ceva sa-mi reprosez cu adevarat, nici nu as avea curajul sa spun lucrul asta", a raspuns Vlad Voiculescu, fiind intrebat daca nu exclude o intoarcere in ministerul Sanatatii.Adrian Zabava, analist politic, considera ca este foarte putin probabil ca USR-PLUS sa il numeasca din nou pe Voiculescu in fruntea ministerului Sanatatii, considerand ca aceasta miscare ar fi "o noua declaratie de razboi la adresa PNL "."Cred ca scenariul e putin fezabil asta pentru ca nominalizarea lui Vlad Voiculescu din partea USR-PLUS ar fi o noua declaratie de razboi la adresa PNL. In situatia de fata, pentru a detensiona situatia din actuala coalitie de guvernare, numai de o noua declaratie de razboi nu e loc. Cred ca declaratia lui Vlad Voiculescu este una care tine doar de propriul joc politic", a explicat Adrian Zabava.In plus, analistul politic adauga ca strategia lui Vlad Voiculescu nu a fost una castigatoare, desi asa pare ca a considerat fostul ministru."A sperat ca orientandu-se exclusiv catre chestiuni care nu au legatura cu politica, povesti legate de minister , cum a fost, cum n-a fost, cum l-au dat afara, cum s-a ascuns si el a dat la iveala, cum a deranjat interesele din sistem si asa mai departe. Concentrandu-se exclusiv pe povestile astea a crezut ca asta e strategia castigatoare. Pare ca n-a fost. Ultimele zile arata ca Vlad Voiculescu pare in opinia publica un personaj usor razbunator si lasat din mana cam de toata lumea", adauga Adrian Zabava."Nu cred in sansele ca acest lucru sa devina realitate. Ar bloca si mai mult coalitia si nu cred ca sunt in etapa in care sa isi doreasca lucrul asta", declara Adrian Zabava.Mai mult, Adrian Zabava considera ca schimbarea lui Florin Citu din functia de premier nu a fost niciodata un scenariu probabil."Schimbarea lui Florin Citu nu a fost niciodata serios pusa ca un scenariu probabil cel putin din cauza greutatilor care ar fi nascute dintr-o situatie ca asta: schimbarea premierului, caderea guvernului, trecerea prin parlament si asa mai departe.O situatie politica pe care Romania nu si-o permite acum si nici actuala coalitie de guvernare si nici presedintele Iohannis. In consecinta partenerii coalitiei sunt obligati sa se inteleaga intr-un fel sau altul", explica Adrian Zabava.Analistul politic mai arata ca acest lucru ar fi posibil doar daca USR-PLUS ar vrea "sa mentina conflictul"."Sa ne imaginam doar ce ar insemna in realitate acest lucru, nominalizarea USR-PLUS pentru Vlad Voiculescu si sa zicem prin absurd ca PNL ar accepta. Imaginea publica a coalitiei de guvernare ar fi calcata in picioare. Adica sa arunci opinia publica intr-un scandal continuu al coalitiei chiar si pentru o saptamana-doua, ca pe urma sa te intorci la starea de fapt de la care ai plecat.In consecinta nu vad lucrul acesta realizabil. Repet, doar daca USR-PLUS isi doreste sa mai mentina conflictul", concluzioneaza Adrian Zabava.