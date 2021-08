Cum a intrat Vlad Voiculescu în dublu război deschis: Florin Cîțu și Nicușor Dan. Cauzele conflictelor care par de nerezolvat

Vendetă împotriva lui Cîțu

USR PLUS Bucureşti, a cărei conducere a fost preluată recent de către Vlad Voiculescu, a lansat pe 21 iulie o critică la adresa primarului general al Capitalei Nicușor Dan, pe care îl acuză că a scos la concurs mai multe posturi de conducere din primărie care au criterii de participare "scrise cu dedicație"."USR PLUS Bucureşti îi solicită ferm primarului Nicuşor Dan să stopeze mascarada concursurilor din Primăria Capitalei. Primarul Nicuşor Dan a scos la concurs mai multe posturi de conducere din Primăria Capitalei şi instituţii din subordine, respectiv ASSMB, dar criteriile de participare sunt scrise cu dedicaţie", se arată într-un comunicat transmis miercuri de USR PLUS.Vlad Voiculescu a revenit apoi de mai multe ori pe pagina personală de Facebook în care îl acuză pe Nicușor Dan că permite organizarea concursurilor aranjate în cadrul mai multor direcții ale primăriei și a amenințat că USR PLUS București va acționa în justiție dacă edilul nu își va cere public scuze.Mărul discordiei dintre Vlad Voiculescu și Nicușor Dan a început încă de anul trecut, când partidele de dreapta negociau un candidat comun pentru alegerile locale din București. După ce PNL a anunțat că îl va susține pe Nicușor Dan, Voiculescu a anunțat că se retrage din cursa internă și că îi va face cale liberă lui Nicușor Dan, nu înainte să-l critice că "a făcut uz de ceea ce numim politică veche. A făcut o înțelegere pe la spate”.Relațiile dintre cei doi s-au răcit din nou după ce Voiculescu a acceptat în decembrie anul trecut să părăsească postul de viceprimar al Capitalei și să meargă la ministerul Sănătății. Voiculescu îl acuza atunci pe Nicușor Dan că nu i-a răspuns la telefon timp de mai bine de o lună de zile.În urmă cu aproximativ trei luni, premierul Florin Cîțu îl revoca din funcția de ministru al Sănătății pe Vlad Voiculescu, după un lung șir de contradicții în declarațiile publice date de către cei doi. Două zile mai târziu, în prima reacție de la demitere, Voiculescu i-a adus mai multe acuzații lui Cîțu.„Din punctul meu de vedere, Florin Cîțu nu este premierul de care România are nevoie în acest moment", afirma fostul ministru.Tensiunile dintre cei doi au continuat și după demitere, după ce, întrebat dacă Voiculescu poate reveni în minister în calitate de consilier, premierul a explicat "ca nu se pune problema", întrucât, "din ce am aflat este în vacanță în perioada următoare".Cu toate astea, atacurile lui Vlad Voiculescu la adresa premierului au continuat, iar în ultimele săptămâni acestea au devenit din ce în ce mai frecvente. Fostul ministru l-a comparat pe Florin Cîțu cu Liviu Dragnea în urma scandalului privind documentul cu antetul guvernului trimis la PNL în care se cereau informații denigratoare despre adversarii din partid, acuzându-l pe premier că a deturnat fonduri de la campania de vaccinare.Voiculescu l-a criticat apoi pe Cîțu de mai multe ori pentru încetinirea campaniei de vaccinare, iar sâmbătă, 31 iulie, a ironizat mesajul ministerului Sănătății în care anunța că au fost vaccinate 5 milioane de persoane. Acesta a amintit că promisiunea premierului a fost de 10 milioane la finalul lunii iulie.Întrebat despre cum arăta viitorul vieții politice a lui Vlad Voiculescu, analistul politic Alfred Bulai a precizat pentru Ziare.com că fostul ministru "a ieșit pe ușa din dos" și că ar trebui să mai aștepte o perioadă."Domnul Voiculescu a ieșit pe ușa din dos din politică. Sigur, are fanii lui probabil. Însă a ieșit prost, nu așa se iese de pe scena politică, deci din punctul ăsta de vedere are mari probleme. Sigur, e tânăr și memoria socială e scurtă, deci sigur poate sa revină după o perioada de timp. Însă de principiu nu a ieșit atât de elegant încât să-i fie ușor să intre în sistem", a relatat analistul.