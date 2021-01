Vlad Voiculescu: Tot personalul din invatamant intra in etapa a doua de vaccinare. Vor fi testati toti cei care au fost contacti ai unor persoane infectate

Ministrul Sanatatii a adaugat ca tot personalul din invatamant intra in etapa a doua de vaccinare care a inceput vineri si vor fi testate toate persoanele si cele care au fost contacti ai unor persoane infectate cu noul coronavirus. El a mai spus ca va fi elaborat un ghid de bune practici de catre Minister care sa fie pregatit inainte de inceperea scolilor pe 8 februarie."Presedintele a anuntat ca de pe 8 februarie vor fi deschise scolile, in anumite conditii de siguranta si epidemiologice. Nu e o garantie, dar e o promisiune, e o promisiune ca daca evolutia lucrurilor ne permite lucrul acesta, atunci e un obiectiv pentru Guvern sa deschida scolile. Vaccinarea profesorilor. Tot personalul din invatamant intra in etapa a doua inceputa astazi. Al doilea lucru este testarea tuturor persoanelor si a celor care sunt contacti cu persoane infectate.Cu alte cuvinte daca o persoana intra in contact cu o persoana infectata va fi testat, fie ca e copil sau adult. Colegii mei vor lucreaza acum si peste week-end la uin ghid de bune practici care sa ne asigure ca cele mai bune masuri sunt luate acum pana la inceperea scolii pe 8 februarie. Toate masurile luate pana acum in strict vor fi si mai strict aplicate - vorbesc despre decalarea programului scolar, purtarea mastii, igienizarea mainilor", a declarat Vlad Voiculescu, la finalul sedintei de vineri a Guvernului.Ministrul Sanatatii a declarat ca "testarea va fi una rapida cu teste antigen" si daca este necesara schimbarea definitiei de caz pentru a putea fi facuta testarea, atunci va fi efectuata aceasta modificare.Presedintele Klaus Iohannis a declarat joi, dupa intalnirea cu ministrii Sanatatii si ai Educatiei si cu seful DSU, ca incepand din 8 februarie, majoritatea scolilor se vor redeschide. Seful statului a precizat ca o decizia finala va fi luata in 2 februarie. In cazul invatamantului universitar, decizia va fi luata la nivelul fiecarei institutii de invatamant, in virtutea autonomiei universitare."Am avut pana adineaori o discutie foarte importanta cu premierul, cu ministrul Educatiei, ministrul Sanatatii si alte personalitati din domeniu. Tema discutiei a constat in: deschidem sau nu deschidem scolile pentru invatamantul fata in fata. Si pot sa va comunic ca am ajuns - in unanimitate, cei care au participat la discutie - la o concluzie extrem de importanta. Incepand din semestrul II, adica dupa vacanta de o saptamana care urmeaza la inceputul februarie, deci din 8 februarie, cand incepe semestrul II, majoritatea scolilor se vor redeschide.Asta, evident, in conditiile in care pandemia evolueaza aproximativ la fel cum am avut evolutiile in ultimele saptamani. Asta insemnand: majoritatea scolilor se redeschid, elevii se intorc la scoala", a anuntat Iohannis, care a adaugat ca acest lucru se va intampla in conditiile in care pandemia evolueaza aproximativ la fel ca in ultimele saptamani.