Vlad Voiculescu si-a publicat diploma de la o universitate din Viena si atestatul privind echivalarea cu o diploma de master

Ministrul Sanatatii a publicat un atestat privind echivalarea ei cu o diploma de master in domeniul administrarea afacerilor, specializarea administrarea afacerilor.Documentul de atestare are sigla Centrului National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educatiei Nationale si a fost eliberat in ianuarie 2016 de directorul Gabriela Marilena Letcai."In baza O.M.E.C.S. nr. 5269/2015 si a avizului de legalitate nr. 1138 acordat de catre Directia Generala Juridic la data de 15.01.2016, se atesta ca diploma de studii, eliberata de Vienna University of Economics and Business, Republica Austria, la data de 04.10.2011, domnului Vasile-Voiculescu Vlad, se echivaleaza cu diploma de master (ciclul II) in domeniul administrarea afacerilor, specializarea administrarea afacerilor.Prezentul atestat cuprinde si ciclul de licenta pentru care nu i s-a eliberat o diploma distincta, confera aceleasi drepturi cu absolventii institutiilor de invatamant superior similare, acreditate, din Romania si este valabil cu prezentarea diplomei mentionate mai sus in original", precizeaza documentul citat.