Vlad Voiculescu: Daca raman doze de vaccin, sa se repartizeze persoanelor eligibile in etapa a doua

"Daca raman doze de vaccin, acestea trebuie sa mearga catre persoane care sunt eligibile in etapa a doua. Si aceste persoane nu sunt foarte greu de gasit. Exista centre de varstnici sau institutii locale cu personal numit esential, care poate fi invitat la vaccinare.Sunt oameni care pot fi invitati sa se inscrie pe o lista la nivelul centrului respectiv. (...) Important este ca fiecare doza sa mearga catre o persoana care poate fi salvata", a afirmat Voiculescu, miercuri 27 ianuarie, intr-o conferinta de presa.El a mentionat ca este informat cu privire la situatia de la Spitalul din Buftea unde le este recomandat celor care vor sa se vaccineze si nu fac parte dintre cei eligibili in cea de-a doua etapa de vaccinare sa revina catre finalul zilei.Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a recomandat parintilor sa tina acasa copiii cand scoala va incepe cu prezenta fizica, daca acestia prezinta orice simptom Covid-19.Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii, Andreea Moldovan, a declarat miercuri, 27 ianuarie, ca Ivermectina nu este in prezent un medicament care sa dovedeasca eficienta in tratamentul infectiei COVID . Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a afirmat ca a cerut o opinie de la Agentia Nationala a Medicamentului in legatura cu folosirea Ivermectinei.