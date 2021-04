Cronica momentelor tensionate din coalitia de guvernare. De ce au fost luati prin surprindere cei de la USR PLUS de demiterea lui Voiculescu.

Executivul s-a format dupa negocieri intense intre sefii partidelor. Ludovic Orban Dan Barna , Dacial Ciolos si Kelemen Hunor au luptat sa obtina functiile pe care si le-au dorit si ministerele pe care le-au vrut partidele lor. Intr-un final, PNL s-a ales cu premierul si presedintele Camerei Deputatilor, asa cum a negociat Ludovic Orban , dar la USR PLUS au revenit mai multe ministere importante, printre care cel al Sanatatii.Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu , a fost cel care a dat emotii coalitiei de guvernare - in doar cateva luni a nemultumit liberalii de mai multe ori. Tragedia de la spitalul "Victor Babes", pacientii scosi noaptea din spitalul "Foisor", iar ordinul de ministru prin care s-a schimbat modalitatea de carantinare a localitatilor a fost picatura care a umplut paharul. Pe 14 aprilie premierul PNL Florin Citu l-a demis.Luni, 12 aprilie, USR PLUS si-a aratat sustinerea pentru Vlad Voiculescu , iar doua zile mai tarziu, miercuri, 14 aprilie, ministrul Sanatatii este demis de premierul Florin Citu, dupa o discutie cu Dan Barna. Potrivit surselor ziare.com, mai toti cei de la USR PLUS au fost luati prin surprindere de aceasta decizie, pentru ca Dan Barna, care fusese alaturi de Voiculescu chiar cu o seara in urma la conferinta de presa in privinta tragediei de la spitalul "Victor Babes". Potrivit acelorasi surse, Barna nu a comunicat inainte in partid decizia si, probabil, ar fi negociat suficient sustinerea lui Voiculescu. Decizia a starnit si un conflict intre USR si PLUS, cum Vlad Voiculescu a fost numit din partea PLUS. Chiar copresedintele USR PLUS Dan Barna a preluat interimar conducerea Ministerului Sanatatii.Vicepremierul Dan Barna spunea, marti seara, 13 aprilie, ca e ste exclusa indepartarea lui Voiculescu din fruntea Ministerului Sanatatii . Barna afirma, despre demisia lui Vlad Voiculescu, ca ar fi cel mai simplu lucru, insa "Romania este intr-un razboi cu pandemia" si cel mai las lucru de facut intr-un razboi este sa fugi. Barna afirma ca nu poate sustine ideea ca oricine din Guvern, dupa trei luni ar trebui sa plece acasa.Dan Barna a fost intrebat, la TVR 1, cum se face ca Romania nu mai are raspunzatori morali care sa-si dea demisia dupa tragedii ca cea de la Spitalul Victor Babes si a declarat: "La fiecare dintre aceste situatii trebuie vazuta responsabilitatea directa si ce s-a intamplat. Situatia de aseara (...) suntem deocamdata in prezumtia unei defectiuni tehnice, vom vedea urmarea anchetei, neexcluzandu-se eroarea umana".Ionut Mosteanu, liderul deputatilor Aliantei USR PLUS, a dat primele declaratii in urma demiterii lui Vlad Voiculescu si a Andreei Moldovan si a transmis ca nu este exclusa iesirea de la guvernare. Acesta sustine ca "orice varianta este pe masa" si ca vor urma "discutii calme si asezate" dupa ce vor avea toate detaliile referitoare la deciziile din aceasta dimineata. In plus, Ionut Mosteanu a declarat ca nu i se pare justificata decizia premierului si ca urmeaza sa decida daca USR-PLUS va ramane in coalitia de guvernare. "Este un act de agresiune in coalitie din partea premierului", a declarat Mosteanu.Atat ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, cat si Andreea Moldovan, secretar de stat, sunt propusi de premierul Citu pentru demitere, in urma scandalului privind schimbarea criteriilor de carantinare a localitatilor.Premierul Florin Citu a transmis miercuri, 14 aprilie, ca i-a revocat din functie pe ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, si pe secretarul de stat Andreea Moldovan. Acesta i-a trimis documentele de revocare presedintelui Klaus Iohannis , iar decizia va fi publicata in Monitorul Oficial."Astazi, 14 aprilie, i-am inaintat domnului Presedinte Klaus Iohannis documentele de revocare din functia de ministru al Sanatatii a domnului Vlad Voiculescu. Interimatul functiei va fi asigurat de catre domnul Dan Barna, pana la numirea unui nou ministru la conducerea ministerului Sanatatii. Totodata, am decis demiterea din functia de secretar de stat la ministerul Sanatatii a doamnei Andreea Moldovan, iar decizia va fi publicata in Monitorul Oficial in cursul zilei de astazi", a transmis premierul Florin Citu.Andreea Moldovan a anuntat marti, 13 martie, ca aceste criterii in functie de care localitatile sunt carantinate o sa fie modificate, astfel incat sa fie luati in calcul mai multi factori, inclusiv gradul de ocupare al paturilor din spitale.