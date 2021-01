Voiculescu, despre scaderea livrarii vaccinului Pfizer: Sigur si Romania va fi afectata. Avem o rezerva care ne asigura acel rapel, de circa 100.000 de vaccinuri

Ministrul Sanatatii a adaugat ca vaccinarea nu va merge cu viteza pe care si-ar dori-o, insa problema nu e rapiditatea, ci numarul de vaccinuri, fiind o problema la nivel european si global."Da, sigur si Romania va fi afectata. Livrarile in urmatoarele trei saptamani vor fi micsorate. Vom putea continua aceasta campanie pentru ca in acest moment avem o oarecare rezerva care pe de o parte ne asigura acel rapel de care au nevoie cei care s-au vaccinat deja cu prima doza de vaccin si avem de asemenea o rezerva de circa 100.000 de vaccinuri. Cu aceasta rezerva si cu vaccinurile pe care le mai primi vom putea merge mai departe, nu cu aceeasi rapiditate.Nu la viteza pe care ne-am dori-o. In continuare, mentionez inca o data - principala problema pe care o sa o avem in perioada urmatoare nu va fi viteza cu care vaccinam, ci va fi numarul de vaccinuri. Si asta nu e doar o problema a Romaniei, e o problema la nivel european si la nivel global", a declarat Vlad Voiculescu, intrebat la finalul sedintei de vineri a Guvernului, daca anuntul Pfizer privind scaderea livrarii vaccinului afecteaza Romania.Laboratorul american Pfizer a avertizat vineri cu privire la o scadere - "incepand de saptamana viitoare" - a livrarilor vaccinului impotriva covid-19, care va afecta Norvegia si Europa, intr-o perioada in care isi va imbunatati capcitatea de productie, au anuntat autortatile norvegiene, informeaza AFP."Reducerea temporara va afecta toate tarile europene. Pentru moment, nu este clar cat timp anume va dura ca Pfizer sa atinga o capcitate de productie maxima - care va creste de la 1,2 la doua miliarde de doze", a anuntat intr-un comunicat Institutul norvegian de sanatate publica (FHI).FHI nu precizeaza amploarea globala a reducerii livrarilor catre Europa, insa anunta ca se asteapta sa primeasca, saptamana viitoare, 36.075 de doze in loc de 43.875 de doze cat astepta anterior - o scadere cu 17,8%.In vederea unei compensari a acestei scaderi, Norvegia anunta ca va recurge la stocul de vaccinuri pe care l-a constituit la primirea primelor doze.Norvegia nu face parte din Uniunea Europeana (UE), insa este asociata uniunii in numeroase domenii, inclusiv in cadrul achizitionarii de vaccinuri impotriva COVID-19 negociate de catre Comisia Europeana (CE).