Voiculescu, dupa demiterea managerului de la "Matei Bals": A nu stiu cata oara cand am primit informatii eronate. E deja prea mult. Lipsa de profesionalism, program fix, tafna si misecuvenism

Managerul de la "Matei Bals", demis

"Astazi a fost a nu stiu cata oara cand am primit informatii eronate de la o unitate din subordine. E deja prea mult. Prea mult din ce inseamna "stat" in tara asta a devenit sinonim cu lipsa de profesionalism, program fix, tafna si misecuvenism.Calitatea muncii multora dintre cei din sistem care lucreaza in birouri - cei care ar trebui sa faca munca medicilor si a personalului medical mai usoara, mai putin birocratica, mai cu sens - este pur si simplu din alta epoca. Se produce hartie, nu valoare. Pentru fiecare om care munceste pe rupte sunt alti 10-20-30... cine mai stie cati... care au o singura grija: pasarea responsabilitatii catre altii - in jos sau in sus, la stanga sau la dreapta... nu conteaza, atat timp cat dansul/dansa se ocupa strict cu statul la stat.E momentul ca lucrurile sa se schimbe. Candva era o onoare sa lucrezi pentru stat, sa iti asumi o responsabilitate publica. Trebuie sa facem sa fie din nou asa... daca vrem ca tara asta sa nu esueze lamentabil in doar cativa ani in toate domeniile care conteaza. Pericolul este cat se poate de real si ne priveste pe toti. De astazi, eu unul nu voi mai avea rabdare", a scris Voiculescu pe Facebook Managerul interimar al Institutului National de Boli Infectioase "Matei Bals" din Bucuresti , Maria Nitescu, a fost demisa luni, 22 februarie, de ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu.Atributiile de manager interimar vor fi preluate, incepand de luni, de directorul medical dr. Catalin Apostolescu.Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a solicitat demararea unei anchete a Corpului de Control al ministrului care sa elucideze modul in care au fost gestionate transferurile tuturor pacientilor internati in Pavilionul V al Institutului National de Boli Infectioase "Prof. Univ. Dr Matei Bals" din Bucuresti, precum si comunicarea cu toate celelalte autoritati implicate.