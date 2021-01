Ministrul Sanatatii le recomanda parintilor sa nu trimita copiii la scoala, cand se va redeschide, daca au orice simptom Covid-19

"Atunci cand vor incepe scolile, daca aveti copilul cu orice fel de simptom, tineti-l acasa! Nu-l trimiteti la scoala! Poate sa-i faca rau lui si multor altor oameni si nu numai copiilor, ci si celor de acasa. Daca are orice fel de simptom, lasati-l sa stea acasa", a afirmat Voiculescu, miercuri 27 ianuarie, intr-o conferinta de presa.El a reamintit ca decizia redeschiderii scolilor va fi luata pe 2 februarie in functie de situatia epidemiologica.Comitetul National de Coordonare a Activitatii privind Vaccinarea impotriva Covid-19 (CNCAV) a anuntat ca va incepe administrarea vaccinului Moderna , de la 1 februarie, la nivelul centrelor de vaccinare din Romania. Rapelul serului Moderna se realizeaza la 28 de zile.Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii, Andreea Moldovan, a declarat miercuri, 27 ianuarie, ca Ivermectina nu este in prezent un medicament care sa dovedeasca eficienta in tratamentul infectiei COVID. Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a afirmat ca a cerut o opinie de la Agentia Nationala a Medicamentului in legatura cu folosirea Ivermectinei