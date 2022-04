Doi foşti miniştri au reacţionat luni, 18 aprilie, după acuzaţiile lui Marcel Ciolacu referitoare la achiziţia a 100 de milioane de doze de vaccin pentru 15 milioane de români. Fostul ministru USR al Sănătăţii Vlad Voiculescu îl acuză pe liderul PSD de ”prostie”, ”minciună” şi manipulare.

”Nea Ciolacu a deschis iar gura şi a scos din nou ceva urât-mirositor. Noile declaraţii calomniatoare despre Dr. Ioana Mihăilă şi USR miros a prostie, miros a minciună, miros a stat USL-securistoid care nu ştie decât să fure şi să arunce cu rahat în oricine îi încurcă. Nea Ciolacu zice de un memorandum din mai 2021 pentru achiziţie de vaccinuri şi pune asta în legătură cu expirarea unui milion de doze zilele trecute”, a scris, luni, pe Facebook, fostul ministru al Sănătăţii din partea USR Vlad Voiculescu.

Potrivit lui Voiculescu ”prostia” constă în faptul că Ciolacu se referă la un memorandum pentru livrări în anii 2022-2023.

”Suntem în aprilie 2022, cu siguranţă nu a expirat nimic ce ar fi fost livrat în 2022-2023. O mică prostie şi manipulare deci. Dar prostia şi mai mare este că aruncă vina cumpărării unor vaccinuri ministrului (USR) şi vicepremierului (USR). Ori un memorandum se face tocmai atunci când decizia nu se ia la nivelul unui ministru ci la nivelul întregului guvern - decizia finală fiind mereu a premierului”, a mai scris Voiculescu.

Potrivit acestuia, atât el cât şi următorul ministru USR al Sănătăţii Ioana Mihăilă a atenţionat în mai multe rânduri, în scris şi în şedinţă de Guvern, despre numărul de vaccinuri achiziţionate.

”Eu am cerut în repetate rânduri publicarea înregistrării şedinţei de guvern din martie. Veţi auzi acolo atât intervenţiile mele im care atrăgeam atenţia asupra cantităţii şi asupra bugetului insuficient al Ministerului Sănătăţii cât şi dezacordul dintre Alexandru Năzare şi Florin Citu pe aceasta tema pentru că primul nu înghiţea aberaţiile şi "anti-matematica" lui Cîţu - premier la data respectiva. Dr. Ioana Mihăilă a sunat probabil zeci de ministere ale sănătăţii din Europa şi nu numai ca să re-vândă vaccinuri şi să reducă risipa făcută de domnul Cîţu cu comenzile de vaccinuri de parcă ar fi fost într-un bar în SUA”, a mai scris Voiculescu.

Acesta acuză că ”Ministerul Sănătăţii a fost în mod voit şi consecvent ocolit şi pus în fata faptului împlinit în toate deciziile ce ţineau de vaccinare”.

”De la achiziţia vaccinurilor la comunicare şi logistica - totul a fost în mâna PNL - mai precis Florin Citu, CNCAV. Negocierile se făceau printr-un consilier onorific al domnului Andrei Baciu (PNL, vicepreşedinte al CNCAV) şi mergeau pentru decizie direct la premier - iar premierul semna. Ministerul Sănătăţii primea apoi sarcina să facă “formalităţile”. Aceasta este problema pe care am semnalat-o chiar atunci şi anume la cel mai înalt nivel administrativ (în şedinţă de guvern) şi politic (în şedinţele de coaliţie)”, a mai scris Voiculescu.

Acesta susţine că, în timp ce PNL, ”capul mai mic al balaurului, nu şi-a asumat niciodată dezastrul campaniei de vaccinare, moartea şi risipa aferentă, capul mai mare şi mai grobian al aceluiaşi balaur - scuipă urat-mirositor pe un medic onest”.

”Nu pot să spun că mă mai miră cu adevărat ceva, e doar îngrozitor de trist că ţara a ajuns din nou pe mâna lor şi îşi permit chiar orice”, a încheiau Voiculescu.

Şi fostul ministrul PNL de Finanţe Alexandru Nazare a reacţionat: ”Fac precizarea ca memorandumul din luna mai 2021 nu poartă semnătura mea şi nici a unui secretar de stat din Ministerul de Finanţe. Memorandumul nu a fost avizat de Ministerul de Finanţe”.

Acesta a reiterat poziţia sa referitoare la suplimentarea dozelor de vaccin: ”Nu am fost de acord cu suplimentarea achiziţiilor de doze de vaccin. Nu am fost de acord nici cu modul în care aceste achiziţii erau fundamentate, iar când decizia a fost luata am solicitat o strategie de revânzare. De asemenea, amintesc faptul că am solicitat, în premiera încă de anul trecut, declasificarea datelor referitoare la achiziţiile de doze de vaccin”, a mai scris Nazare.

Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat, duminică, la Antena 3, că România a cumpărat peste 100 de milioane de doze de vaccin, pentru 15 milioane de români. El a acuzat fostul Guvern că a mai făcut un contract de 40 de milioane doze, pentru anii 2022 şi 2023, care nu au venit încă în România, iar costul acestora a fost de 730 de milioane de euro.

Memorandumul ministrului Sănătăţii a fost contrasemnat de Dan Barna, vicepremierul cu atribuţii pe sănătate şi de ministrul de Finanţe şi prim-ministru, a mai spus Ciolacu.

