Vlad Voiculescu, prima reacţie după anunţul DNA. „Faimosul comitet de vaccinare condus de Gheorghiţă care îi raporta ministrului Ciucă şi premierului Cîţu”

Vlad Voiculescu a declarat joi, 23 noiembrie, că vaccinarea anti-COVID a fost în subordinea premierului în perioada pandemiei, nu a ministrului Sănătăţii.

El spune că este vorba despre „faimosul comitet de vaccinare condus de domnul Gheorghiţă care îi raporta ministrului Apărării Ciucă şi premierului Cîţu”.

El a mai spus că el nu a fost de acord cu deciziile respective, însă există înregistrări ale şedinţelor de atunci ale Executivului în care fostul premier Florin Cîţu îşi asumă aceste hotărâri. Acesta reaminteşte că a fost dat afară din Guvern pentru că nu a fost de acord cu ce a hotărât atunci Comitetul care coordona vaccinarea, de exemplu „prioritizarea «specialilor», centrele secrete pentru «speciali», falsificarea indicatorilor, comunicarea campaniei de vaccinare”. „Cantitatea de doze achiziţionate a constituit o decizie de oportunitate în condiţii de incertitudine privind disponibilitatea producţiei, evoluţia tulpinilor, necesitatea re-vaccinării”, a mai precizat Voiculescu.

„Pe 21 septembrie 2021 spuneam că o anchetă privind achiziţia de vaccinuri în România este binevenită. În primul rând, pentru că un moment critic pentru România şi sănătatea publică a fost transformat într-un spectacol de atacuri politice în ultimii doi de ani de PSD. Reamintesc că vaccinarea anti-COVID a fost în subordinea premierului în perioada pandemiei, nu a ministrului Sănătăţii: e vorba de faimosul comitet de vaccinare condus de dl. Gheorghiţă care îi raporta ministrului Apărării Ciucă şi premierului Cîţu. Alocările de cantităţi pentru statele membre au fost stabilite în cadrul unui contract comun de achiziţie al Comisiei Europene cu furnizorii, în principal pe criteriul populaţiei”, a scris Vlad Voiculescu, joi pe Facebook.

El a mai spus că „deciziile privind achiziţia de vaccinuri au fost luate exclusiv de premierul de la acea vreme”.

„Există înregistrări ale şedinţelor de Guvern şi documente care probează că premierul şi-a asumat aceste decizii. Cu toate că nu am fost de acord cu toate deciziile luate de cei care aveau în coordonare vaccinarea (ex: prioritizarea «specialilor», centrele secrete pentru «speciali», falsificarea indicatorilor, comunicarea campaniei de vaccinare etc.) şi este de notorietate că am fost şi dat afară din Guvern pentru asta, trebuie spus că cantitatea de doze achiziţionate a constituit o decizie de oportunitate în condiţii de incertitudine privind disponibilitatea producţiei, evoluţia tulpinilor, necesitatea re-vaccinării”, a completat Voiculescu.

Fostul ministru al Sănătăţii a mai spus că „sunt desigur semne de întrebare, cum o decizie executivă unde nu cunosc să existe vreo urmă sau vreun element de corupţie şi care nici măcar nu îmi aparţine, face înainte de o campanie electorală subiectul unei acţiuni penale”.

„Deşi sunt semne îngrijorătoare în ultima vreme privind ingerinţele politicului în Justiţie, am convingerea că există resursele de profesionalism şi onestitate în acest sistem, pentru a ajunge la concluzia corectă: aceea că am acţionat în cele trei luni ca ministru cu cinste, punând mereu pe primul loc viaţa şi sănătatea oamenilor”, a completat Voiculescu.

DNA a solicitat, joi, ridicarea imunităţii fostului premier Florin Cîţu şi a foştilor miniştri ai Sănătăţii Vlad Voiculescu (USR) şi Oana Mihăilă (REPER). Procurorii îi acuză de abuz în serviciu, cu consecinţe deosebit de grave.

Potrivit procurorilor, la data de 17 iunie 2020, Comisia Europeană a lansat Strategia europeană privind accelerarea dezvoltării, fabricării şi distribuţiei vaccinurilor împotriva COVID-19 prin care propunea o abordare centralizată pentru achiziţia unor opţiuni viabile de vaccinuri şi care a presupus negocierea de către Comisia Europeană a unor acorduri de achiziţie anticipată cu producătorii de vaccinuri în numele statelor membre.

„Concret, deşi dozele de vaccin contractate anterior datei de 01 ianuarie 2021 (37.588.366 doze) ar fi fost suficiente pentru vaccinarea unui număr de peste 23 milioane persoane, două dintre cele trei persoane faţă de care se solicită formularea cererilor de efectuare a urmăririi penale, beneficiind de ajutorul celei de a treia, ar fi tranzacţionat şi ordonanţat la plată achiziţia în plus a cantităţii de 52.805.690 doze de vaccin, în valoare totală de 1.005.498.687 euro, la care se adaugă TVA, sumă care constituie un prejudiciu adus bugetului statului”, mai arată procurorii.

DNA a adăugat că „persoanele faţă de care s-a solicitat sesizarea Preşedintelui României şi Senatului României pentru formularea cererilor de efectuare a urmăririi penale beneficiază de prezumţia de nevinovăţie”.