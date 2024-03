Vlad Voiculescu, fost ministru al Sănătății, trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de iubita sa, Laura Ștefănuț, o fostă jurnalistă care i-a dăruit politicianului și o fetiță.

Fost ministru în Guvernul condus de Florin Câțu, Vlad Voiculescu este împlinit în viața personală, alături de frumoasa sa parteneră.

Printr-o postare pe Facebook cu ocazia zilei de 8 Martie, Laura Ștefănuț a atras atenția cu ținuta sexy, în contrast însă cu sobrietatea afișată de Vlad Voiculescu.

”Câteodată ne amintim, sau ni se amintește să mai și sărbătorim, împreună”, a precizat Laura, alături de un set de fotografii de familie. Rochia decoltată a fostei jurnaliste i-a intrigat pe internauți.

”Și el vine îmbrăcat în pantaloni cărămizii...”, a precizat cineva la secțiunea comentarii.

În vîrstă de 36 de ani, Laura Ștefănuț a lucrat aproape 10 ani în presă, perioadă în care a scris atât pentru publicații din România cât și pentru unele din străinătate.

Iubita lui Vlad Voiculescu a fost în implicată și în proiecte precum Think Outside the Box, Casa Jurnalistului, fiind numită chiar The Woman Journalist of the Year, în cadrul Galei Premiilor The Woman.

