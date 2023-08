Vlad Voiculescu, după incidentele de la Urziceni: S-a afirmat că spitalul nu avea secție de obstetrică-ginecologie. Fals!”

Fostul ministru al Sănătății Vlad Voiculescu a comentat luni seară, 31 iulie, situațiile din Urziceni unde un tânăr a murit după ce a fost trimis acasă de la spital, iar o femeie a născut pe trotuarul din fața unității medicale.

Fostul ministru a explicat că s-a documentat și a descoperit că este falsă afirmația lansată în spațiul public cum că spitalul din Urziceni nu avea secție de obstetrică-ginecologie.

„M-am abținut să comentez până când nu am vorbit cu oameni de la fața locului. Din motive personale am putut s-o fac doar pe seară. S-a afirmat în spațiul public că spitalul din Urziceni nu avea secție de obstetrică-ginecologie. Din informațiile pe care le am, acest lucru este fals… secția de obstetrică-ginecologie cu 23 de paturi a spitalului Urziceni este condusă de Dr. Țurcanu Maria, doctor în științe medicale. Nu este singurul medic ginecolog al spitalului. Dr. Țăuleanu este de asemenea medic primar ginecolog”, a explicat Voiculescu.

Liderul USR București a taxat apoi afirmațiile primarului din Urziceni.

Tocmai l-am auzit pe primarul localității spunând la Euronews două minciuni cât dânsul de mari: că spitalul nu are secție de obstetrică-ginecologie și că nu știe dacă pacienta a fost consultată sau nu în această dimineață.

Prima este fie minciună, fie ignoranță cruntă din informațiile mele. A doua nu poate fi decât o minciună. Una nesimțită. Nu se poate ca într-o zi întreagă proprietarul spitalului să nu fi pus prima întrebare relevantă: "a fost femeia consultată sau nu?".

Cum naiba să lași o femeie să nască în fața spitalului? E ca o glumă proastă... ca o întoarcere în timp... ”, a mai relatat fostul ministru.

Mai departe Vlad Voiculescu a prezentat mai multe situații absurde:

„1. Ministerul Sănătății (prin DSP Ialomița) a fost de acord (acum 4 ani, înțeleg că s-a desființat secția/compartimentul de nașteri) ca în acel spital să nu existe niciun ajutor pentru femei care trebuie să nască deși următoarea maternitate este abia la 65km! Cum se justifică asta?

2. Managerul numit politic (PNL) face ce vrea, atâta vreme cât se înțelege cu primarul. Ba după ziua de astăzi spune că nici gând să își asume ceva.

3. Șefii de secție fac ce vor, atâta vreme cât se înțeleg cu managerul. Câte ore sunt efectiv în spital unii dintre ei, chiar din Spitalul Urziceni... știu cei de acolo mai bine.

4. Până și asistenta face ce vrea... trimițând, așa cum se întâmplă în atâtea spitale mici din România, pe toată lumea la plimbare: '𝑁𝑢 𝑎𝑣𝑒𝑚 𝑔𝑎𝑟𝑑𝑎̆ 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝑐𝑒 𝑎𝑣𝑒𝑡̦𝑖 𝑑𝑢𝑚𝑛𝑒𝑎𝑣𝑜𝑎𝑠𝑡𝑟𝑎̆ 𝑛𝑒𝑣𝑜𝑖𝑒, 𝑑𝑒 𝑐𝑒 𝑎𝑡̦𝑖 𝑣𝑒𝑛𝑖𝑡 𝑎𝑖𝑐𝑖? 𝐶ℎ𝑒𝑚𝑎𝑡̦𝑖 𝑎𝑚𝑏𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡̦𝑎!'. Toți cei de mai sus fac ce vor, pe banii dumneavoastră!”, adaugă liderul USR.

În final, Vlad Voiculescu i-a mulțumit angajatei de la ambulanță și colegilor ei pentru ajutorul pe care i l-au acordat femeii.