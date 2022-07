Cine este infamul general GRU trimis de Rusia la „negocierile pentru cereale” din Turcia. "Mă îndoiesc că pacea este scopul"

Unul dintre cei mai reputați jurnaliști de investigație din estul Europei îi face portretul unuia dintre generalii GRU trimiși de Rusia la Istanbul.

O întâlnire a delegațiilor militare ale ministerelor de apărare din Turcia, Ucraina și Rusia, la care a participat și o delegație din partea ONU, a avut loc la Istanbul pe data de 13 iulie.

Declarațiile oficiale ale delegațiile participante arată că s-a convenit înființarea unui centru de export de cereale. Pe 18 iulie, ministrul turc al Apărării, Hulusi Akar, a declarat că o altă astfel de întâlnire ar putea avea loc săptămâna aceasta.

Jurnalistul de investigații Christo Grozev, unul dintre coordonatorii platformei Bellingcat, a descoperit în fotografiile făcute publice că unul dintre reprezentanții părții ruse este un infam general GRU.

"Generalul GRU Alexeev, văzut în urmă cu câteva zile la Istanbul ca reprezentant al Rusiei la „discuțiile pentru grâne” intermediate de Turcia. Având în vedere procentul de ofițeri GRU de pe partea rusă a delegației (cel puțin 2 din 5), mă îndoiesc că „pacea” este scopul acestor întâlniri", arată Grozev, într-o postare pe Twitter.

Generalul GRU Vladimir Alexeev a coordonat cele mai teribile acțiuni de sabotaj ale Rusiei din ultimul deceniu FOTO Twitter

Alexeev a fost implicat în cele mai notorii și mai scandaloase acțiuni de sabotaj întreprinse de Rusia în ultimul deceniu.

În momentul de față, Alexeev este responsabil, printre altele, de coordonarea trupelor de militari privați responsabili cu acțiuni criminale, "de intelligence", în Ucraina.

În 2014, a fost responsabil de coordonarea brigăzilor de mercenari Wagner care au însoțit în Donbas convoiul de lansatoare de rachete BUK. Pe 17 iulie 2014, forțele armate ruse responsabile cu acțiuni de diversiune în regiunea Donbas au doborât avionul de pasageri Malaysia Airlines Flight 17, tragedie soldată cu moartea tuturor celor de 283 pasageri și 15 membri ai echipajului.

În 2016, Alexeev a fost șeful acțiunii de spionaj la adresa SUA, soldată cu furtul a zeci de mii de mailuri din serverele Comitetului Național Democrat (DNC). Campania de discreditare lansată ulterior la adresa lui Hillary Clinton a contribuit la pierderea alegerilor prezidențiale în fața lui Donald Trump. Alexeev se află pe lista de sancțiuni a SUA din acest motiv.

Presa de investigații a mai relevat că Vladimir Alekseev a fost responsabil de agenții de informații însărcinați să-și otrăvească fostul coleg Serghei Skripal pe teritoriul Marii Britanii în 2018, folosind substanța noviciok.

This is Gen. Andrey Ilchenko, a senior GRU officer in charge of 8 years of creating fakes about MH17, including attempts to tail, hack and discredit independent researchers like @bellingcat. Still not sanctioned by any Western country. pic.twitter.com/MvtcbTl4zT