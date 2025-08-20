Vladimir Ciorbă, cercetat în dosarul Nordis alături de avocata Laura Vicol, scapă de controlul judiciar. În ciuda acuzațiilor grave, i s-a dat voie să plece din țară

Autor: Daniel Groza
Miercuri, 20 August 2025, ora 12:24
Vladimir Ciorbă, cercetat în dosarul Nordis alături de avocata Laura Vicol, scapă de controlul judiciar. În ciuda acuzațiilor grave, i s-a dat voie să plece din țară
Vladimir Ciorbă, patronul Nordis, și soția sa, Laura Vicol FOTO Facebook /Laura Vicol

Omul de afaceri Vladimir Ciorbă, cercetat în dosarul Nordis alături de avocata Laura Vicol şi alte persoane, scapă din nou de controlul judiciar. Curtea de Apel Bucureşti a decis definitiv revocarea măsurii preventive, ceea ce îi permite acestuia să părăsească România, în ciuda acuzaţiilor grave de constituire a unui grup infracţional organizat, delapidare, spălare de bani, evaziune fiscală şi înşelăciune.

„Admite plângerea formulată de inculpatul Ciorbă Vladimir-Răzvan, împotriva ordonanţei nr.1854/D/P/2022 din 11.08.2025 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, prin care s-a dispus prelungirea măsurii controlului judiciar, începând cu data de 13.08.2025 până în data de 11.10.2025 inclusiv. Revocă măsura controlului judiciar dispusă faţă de inculpatul Ciorbă Vladimir-Răzvan, prin încheierea nr.107/14.02.2025 a judecătorilor de drepturi şi libertăţi din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Secţia Penală, prelungită prin ordonanţele din datele de 14.04.2025, 13.06.2025 şi 11.08.2025, respectiv, modificată prin încheierea din data de 19.06.2025, în dosarul nr 3909/2/2025 al Curţii de Apel Bucureşti. Definitivă”, se arată în decizia instanţei.

În 4 februarie, au fost reţinute 11 persoane, între care Laura Vicol şi Vladimir Ciorbă, acuzate de constituirea unui grup infracţional organizat, delapidare cu consecinţe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, toate în formă continuată.

În ziua următoare, Poliţia Română anunţa că în Dosarul Nordis a fost dispusă măsura sechestrului asigurător asupra a 201 imobile - apartamente şi case - cinci spaţii comerciale, 22 de terenuri, 11 autoturisme, părţi sociale şi acţiuni.

De asemenea, au fost blocate 48 de conturi bancare deschise pe numele unor persoane fizice şi juridice.

Ulterior, instanţa a decis ca Vladimir Ciorbă să fie cercetat sub control judiciar, împreună cu alte persoane anchetate în acest.

#vladimir ciorba, #dosarul nordis, #Laura Vicol, #control judiciar, #contestatie, #plangere , #proces
