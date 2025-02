Vladimir Ciorbă face promisiuni: „Fiecare client Nordis, fie că are apartamente în Sinaia, Brașov sau Mamaia, își va primi locuința sau banii înapoi, dar va dura doi-trei ani" VIDEO

Omul de afaceri Vladimir Ciorbă, inculpat în dosarul Nordis, a făcut o serie de declarații pe Facebook, în cadrul unei discuții cu activistul Marian Ceaușescu. Acesta a vorbit despre acuzațiile care i se aduc, despre proiectele imobiliare în derulare și despre situația financiară a grupului de firme Nordis.

„Suntem un grup de firme deschis din 2010, am făcut tranzacții imobiliare mari pentru unii, mici pentru alții, dar ulterior mari pentru majoritate. Am dezvoltat în București și am finalizat proiecte în zone precum Primăverii, Nordului”

În ceea ce privește proiectul din Sinaia, acesta a precizat că „nu am reușit să avem autorizații, a fost o presiune continuă. Nu știu când vom reîncepe lucrul acolo”.

Totuși, pentru Mamaia, Ciorbă spune că lucrurile stau diferit: „Vom continua, avem bani în conturi suficienți pentru a finaliza primele 150 de apartamente. Estimăm că în 24 de luni vom închide 90% din masa credală.”

Reacția la acuzațiile de fraudă

„Oamenii care se plâng că i-am înșelat există, dar nu sunt atât de mulți raportat la numărul nostru de clienți. Procurorul de ședință a menționat 114 plângeri la 2500 de promisiuni și contracte semnate în ultimii șase ani. Nu i-am înșelat. Apartamentele se vor preda, chiar dacă va mai dura un an la unii sau un an și jumătate la alții.”

Ciorbă a mai spus că, dacă vreun proiect nu ajunge la maturitate, există soluții pentru despăgubiri: „Societatea are destule active materiale care pot fi vândute.”

Patronul Nordis susține că a evitat intrarea în insolvență.

„Insolvența la Nordis Management am evitat-o doi ani și am cheltuit 23,4 milioane de euro ca să nu intrăm în insolvență. Până la urmă, am intrat în ultimă instanță, din cauza unui val provocat de anumiți clienți care nu mai sunt astăzi clienții noștri.”

Omul de afaceri susține că toate tranzacțiile au fost verificate de instituțiile statului:

„De un an și jumătate, la firmele Nordis, cât și la mine ca persoană fizică, am fost supus unor controale antifraudă. Toate documentele, orice tranzacție, indiferent că este suspectă sau reală, sunt în mâinile ANAF-ului și ale antifraudei. Rapoartele au confirmat că sunt acte corecte.”

Asigurări pentru clienți

„Fiecare client Nordis, fie că are apartamente în Sinaia, Brașov sau Mamaia, își va primi locuința sau banii înapoi, dar va dura doi-trei ani. La Mamaia, avem în prima fază a proiectului 1417 apartamente, iar 1300 sunt deja contractate. Nu am vândut nimic de două ori.”

Ciorbă a conchis: „Ne dăm peste cap ca să rămânem și noi cu ceva. Că altfel nu rămânem cu nimic.”

