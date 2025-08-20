Patronul Nordis, Vladimir Ciorbă, scapă de controlul judiciar. Decizia Curții de Apel este definitivă

Autor: Monica Vasilescu
Marti, 19 August 2025, ora 23:35
353 citiri
Patronul Nordis, Vladimir Ciorbă, scapă de controlul judiciar. Decizia Curții de Apel este definitivă
Vladimir Ciorbă FOTO / Hepta

Vladimir Ciorbă, patronul grupului imobiliar Nordis, a scăpat marți de măsura controlului judiciar, în urma unei decizii definitive a Curții de Apel București.

„Admite contestația și revocă măsura controlului judiciar impusă împotriva inculpatului Ciorbă Vladimir Răzvan, de către DIICOT”, se arată în hotărârea pronunțată pe 19 august.

Anterior, pe 13 iunie, DIICOT prelungise măsura controlului judiciar, însă omul de afaceri a contestat decizia. La finalul lunii iunie, aceeași instanță hotărâse ca Vladimir Ciorbă să rămână sub control judiciar, dar cu dreptul de a părăsi România.

Dosarul Nordis

Vladimir Ciorbă și soția sa, fosta deputată PSD Laura Vicol, au fost reținuți în februarie și au stat zece zile în arest preventiv, înainte de a fi puși sub control judiciar. În timp ce măsura a fost menținută în cazul lui Ciorbă, Vicol nu are nicio interdicție.

Cei doi sunt anchetați penal de DIICOT în dosarul Nordis, fiind acuzați de: constituire a unui grup infracțional organizat, delapidare, spălare a banilor, evaziune fiscală, înșelăciune.

Anchetatorii susțin că soții Ciorbă ar fi delapidat zeci de milioane de euro din firmele grupului Nordis, folosind banii clienților pentru vacanțe exotice, zboruri cu avioane private, achiziții de mașini și bunuri de lux.

Călin Georgescu, mesaj de revoltă după ieșirea din secția de Poliție: „Taxe și impozite mari? Da, dar pe cifra de afaceri a marilor corporații!”
Călin Georgescu, mesaj de revoltă după ieșirea din secția de Poliție: „Taxe și impozite mari? Da, dar pe cifra de afaceri a marilor corporații!”
Călin Georgescu s-a prezentat luni, 18 august, din nou la sediul Poliției, pentru a semna controlul judiciar. În fața sutelor de susținători, câștigătorul turului 1 al prezidențialelor...
Guvernul pregătește reguli noi: pensionarii pot continua să muncească în instituții publice sau firme până la 70 de ani - Condițiile
Guvernul pregătește reguli noi: pensionarii pot continua să muncească în instituții publice sau firme până la 70 de ani - Condițiile
Pensionarii care activează în firme sau unități de stat vor putea rămâne în activitate până la vârsta de 70 de ani, însă doar dacă renunță temporar la încasarea pensiei și dacă...
#vladimir ciorba, #control judiciar, #nordis, #curtea de apel bucuresti , #justitie
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
FOTO "Era serparie". Adrian Mutu a investit 1.500.000Euro si a renovat totul: "E diferit de ce a facut Hagi"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
"Intreaga lume va uraste". A pornit scandalul, dupa ce sotul a semnat contractul carierei

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Schimb de replici acide între Emmanuel Macron și Benjamin Netanyahu. „Amalgame și manipulări”
  2. Patronul Nordis, Vladimir Ciorbă, scapă de controlul judiciar. Decizia Curții de Apel este definitivă
  3. Trump l-a sunat pe Orbán pe tema aderării Ucrainei la UE. Budapesta ar putea să găzduiască negocierile Putin–Zelenski. Răspunsul premierului ungar
  4. O femeie din Constanța a murit, după ce a fost înjunghiată de partenerul său. Polițiștii spun că nu au fost sesizări anterioare cu privire la un conflict
  5. Nicușor Dan, pesimist cu privire la războiul din Ucraina. „Dacă Rusia dorea pacea, putea să ne-o arate până în momentul ăsta” VIDEO
  6. Trump vrea să facă pace în Ucraina pentru a ajunge în rai. Anunțul Casei Albe după întâlnirile-cheie de la Washington
  7. Dacă în NATO nu poate intra, „procesul de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană trebuie să avanseze”. Anunțul președintelui Consiliului European
  8. Secret service s-ar pregăti pentru un summit la Budapesta între Trump, Putin și Zelenski. Capitala Ungariei, preferată de Casa Albă
  9. Alegerile pentru primarul Bucureștiului se vor organiza „raportat la cum va arăta economia României”. „Ne vom trezi că dăm Capitala pe mâna unui extremist”
  10. Tragedie la Helsinki. Un parlamentar finlandez s-a sinucis în clădirea legislativului