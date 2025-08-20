Patronul Nordis, Vladimir Ciorbă, scapă de controlul judiciar. Decizia Curții de Apel este definitivă

Vladimir Ciorbă, patronul grupului imobiliar Nordis, a scăpat marți de măsura controlului judiciar, în urma unei decizii definitive a Curții de Apel București.

„Admite contestația și revocă măsura controlului judiciar impusă împotriva inculpatului Ciorbă Vladimir Răzvan, de către DIICOT”, se arată în hotărârea pronunțată pe 19 august.

Anterior, pe 13 iunie, DIICOT prelungise măsura controlului judiciar, însă omul de afaceri a contestat decizia. La finalul lunii iunie, aceeași instanță hotărâse ca Vladimir Ciorbă să rămână sub control judiciar, dar cu dreptul de a părăsi România.

Dosarul Nordis

Vladimir Ciorbă și soția sa, fosta deputată PSD Laura Vicol, au fost reținuți în februarie și au stat zece zile în arest preventiv, înainte de a fi puși sub control judiciar. În timp ce măsura a fost menținută în cazul lui Ciorbă, Vicol nu are nicio interdicție.

Cei doi sunt anchetați penal de DIICOT în dosarul Nordis, fiind acuzați de: constituire a unui grup infracțional organizat, delapidare, spălare a banilor, evaziune fiscală, înșelăciune.

Anchetatorii susțin că soții Ciorbă ar fi delapidat zeci de milioane de euro din firmele grupului Nordis, folosind banii clienților pentru vacanțe exotice, zboruri cu avioane private, achiziții de mașini și bunuri de lux.

Ads