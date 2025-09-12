Oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc ar putea fi extrădat în R. Moldova cu doar câteva zile înaintea alegerilor parlamentare

Oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc ar putea reveni în Republica Moldova cu doar 3 zile înainte de alegerile parlamentare din 28 septembrie. Condamnat pentru dispariția unui miliard de dolari din băncile moldovenești, Plahotniuc urmează să fie extrădat și transportat cu un zbor în data de 25 decembrie.

Daniella Misail-Nichitin, șefa Ministerului de Interne, a subliniat, într-o emisiune online, că data aducerii în țară a lui Vladimir Plahotniuc este totuși una „estimativă” și a negat că poliția ar fi tergiversat intenționat procesul de extrădare pentru a plasa evenimentul cât mai aproape de scrutin și să-l transforme în subiect de campanie.

Vladimir Plahotniuc neagă faptele care i se reproșează și a spus autorităților elene că dorește să fie extrădat în Republica Moldova, pentru a i se da ocazia să-și apere cauza și să-și refacă imaginea în țara lui.

Miercuri, ministrul Justiției din Republica Moldova, Veronica Mihailov-Moraru, a anunțat că instituția pe care o conduce a fost informată de autoritățile elene despre acceptarea cererii de extrădare.

„Planul de extrădare este definitivat deja. (...) Data de 25 este una estimativă pentru că au fost analizate și opțiunile de zbor, sunt anumite criterii și cerințe față de unde în aeronavă este amplasată persoana care este escortată, dar și ofițerii care îl însoțesc, și în dependență de disponibilitatea locurilor în aeronavă, au fost rezervate biletele pentru această dată”, a explicat ministrul de interne Daniella Misail-Nichitin în emisiunea Rezoomat de la Rlive.

Extrădare oficială prin Interpol fără termene încălcate

„Instanța din Grecia s-a expus în luna iulie. Efectiv, la început de septembrie a parvenit solicitarea oficială de extrădare pe linia Interpolului. Din punct de vedere al procedurilor s-au respectat absolut toți termenii. Nu este un subiect politic. Poliția își face meseria așa cum prevăd normele internaționale în aceste situații”, a asigurat Daniella Misail-Nichitin, citată de NewsMaker.

Vladimir Plahotniuc a fost reținut în Grecia în data de 22 iulie, la șase ani după ce a fugit din Republica Moldova. Odată cu el, pe aeroportul din Atena a fost reținut și fostul deputat democrat Constantin Ţuţu, considerat de mulți ani omul de încredere al lui Plahotniuc. Cei doi urmau să zboare în Dubai. Oamenii legii au găsit în timpul perchezițiilor desfășurate la vila de lux pe care aceștia o închiriaseră zeci de acte false, obiecte de lux și bani în diferită valută.

Între timp, Ţuţu a fost eliberat, iar Plahotniuc se află în arest preventiv în Grecia. Atât Republica Moldova, cât și Federația Rusă au solicitat extrădarea acestuia în propriile jurisdicții.

Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, a declarat că dacă Ministerul grec al Justiției va da verdictul de extrădare (ceea ce s-a întâmplat luna trecută), Plahotniuc va fi adus în Moldova cu o cursă aeriană obișnuită, la „cel mai favorabil” preț al biletelor. Ulterior, el va fi prezentat procurorilor și plasat în arest pentru 30 de zile.

