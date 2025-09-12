Oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc ar putea fi extrădat în R. Moldova cu doar câteva zile înaintea alegerilor parlamentare

Autor: Aniela Manolea
Vineri, 12 Septembrie 2025, ora 14:42
277 citiri
Oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc ar putea fi extrădat în R. Moldova cu doar câteva zile înaintea alegerilor parlamentare
Vladimir Plahotniuc, oligarhul fugar urmează să revină la Chișinău înainte alegerilor parlamentare FOTO /moldova1.md

Oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc ar putea reveni în Republica Moldova cu doar 3 zile înainte de alegerile parlamentare din 28 septembrie. Condamnat pentru dispariția unui miliard de dolari din băncile moldovenești, Plahotniuc urmează să fie extrădat și transportat cu un zbor în data de 25 decembrie.

Daniella Misail-Nichitin, șefa Ministerului de Interne, a subliniat, într-o emisiune online, că data aducerii în țară a lui Vladimir Plahotniuc este totuși una „estimativă” și a negat că poliția ar fi tergiversat intenționat procesul de extrădare pentru a plasa evenimentul cât mai aproape de scrutin și să-l transforme în subiect de campanie.

Vladimir Plahotniuc neagă faptele care i se reproșează și a spus autorităților elene că dorește să fie extrădat în Republica Moldova, pentru a i se da ocazia să-și apere cauza și să-și refacă imaginea în țara lui.

Miercuri, ministrul Justiției din Republica Moldova, Veronica Mihailov-Moraru, a anunțat că instituția pe care o conduce a fost informată de autoritățile elene despre acceptarea cererii de extrădare.

„Planul de extrădare este definitivat deja. (...) Data de 25 este una estimativă pentru că au fost analizate și opțiunile de zbor, sunt anumite criterii și cerințe față de unde în aeronavă este amplasată persoana care este escortată, dar și ofițerii care îl însoțesc, și în dependență de disponibilitatea locurilor în aeronavă, au fost rezervate biletele pentru această dată”, a explicat ministrul de interne Daniella Misail-Nichitin în emisiunea Rezoomat de la Rlive.

Extrădare oficială prin Interpol fără termene încălcate

„Instanța din Grecia s-a expus în luna iulie. Efectiv, la început de septembrie a parvenit solicitarea oficială de extrădare pe linia Interpolului. Din punct de vedere al procedurilor s-au respectat absolut toți termenii. Nu este un subiect politic. Poliția își face meseria așa cum prevăd normele internaționale în aceste situații”, a asigurat Daniella Misail-Nichitin, citată de NewsMaker.

Vladimir Plahotniuc a fost reținut în Grecia în data de 22 iulie, la șase ani după ce a fugit din Republica Moldova. Odată cu el, pe aeroportul din Atena a fost reținut și fostul deputat democrat Constantin Ţuţu, considerat de mulți ani omul de încredere al lui Plahotniuc. Cei doi urmau să zboare în Dubai. Oamenii legii au găsit în timpul perchezițiilor desfășurate la vila de lux pe care aceștia o închiriaseră zeci de acte false, obiecte de lux și bani în diferită valută.

Între timp, Ţuţu a fost eliberat, iar Plahotniuc se află în arest preventiv în Grecia. Atât Republica Moldova, cât și Federația Rusă au solicitat extrădarea acestuia în propriile jurisdicții.

Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, a declarat că dacă Ministerul grec al Justiției va da verdictul de extrădare (ceea ce s-a întâmplat luna trecută), Plahotniuc va fi adus în Moldova cu o cursă aeriană obișnuită, la „cel mai favorabil” preț al biletelor. Ulterior, el va fi prezentat procurorilor și plasat în arest pentru 30 de zile.

Cum face biserica rusă campanie electorală în R. Moldova. Moldovenii avertizați că, odată intrați în UE, nu vor putea să țină animale în casă, să pescuiască sau să facă frigărui INVESTIGAȚIE
Cum face biserica rusă campanie electorală în R. Moldova. Moldovenii avertizați că, odată intrați în UE, nu vor putea să țină animale în casă, să pescuiască sau să facă frigărui INVESTIGAȚIE
Preoții din Moldova împrăștie propaganda rusă prin rețele sociale în contextul viitoarelor alegeri legislative cruciale din această lună. Astfel, moldovenii află cum, odată intrați în...
Ce se întâmplă cu ancheta spionului româno-moldovean care a vândut secrete de stat serviciilor secrete din Belarus. Va fi extrădat în Moldova? Răspunsul ministrului Justiției
Ce se întâmplă cu ancheta spionului româno-moldovean care a vândut secrete de stat serviciilor secrete din Belarus. Va fi extrădat în Moldova? Răspunsul ministrului Justiției
Fostul director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate din Republica Moldova, Alexandru Bălan, acuzat de trădare și transmiterea de informații secrete către KGB din Belarus, a...
#Vladimir Plahotniuc, #alegeri Republica Moldova, #alegeri parlamentare Moldova, #extradare, #Interpol , #alegeri Republica Moldova
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"E dezgustator!" / "Ma bucur ca a vorbit". Adevarul despre viata personala a lui Carlos Alcaraz a iesit la iveala
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Novak Djokovic a plecat definitiv din Serbia, dupa ce a fost numit "tradator"! Primele imagini

Ep. 128 -Și-au crescut salariile cu 40%

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Scenariu de coșmar pe campusurile americane, după uciderea lui Charlie Kirk. Valul de amenințări a dus la închiderea unor universități
  2. Sindicaliștii din administrația publică protestează pe 15 septembrie în Piața Victoriei: ”Nu mai avem oameni noi care să vină în sistem”
  3. Charlie Kirk și-ar fi obligat fiica să nască copilul rezultat dintr-un ipotetic viol. Care au fost cele mai controversate declarații ale influencerului
  4. Oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc ar putea fi extrădat în R. Moldova cu doar câteva zile înaintea alegerilor parlamentare
  5. Cinci tineri, loviți în plin de un șofer beat și drogat. Suspectul a fugit de la locul faptei, dar a făcut alt accident VIDEO
  6. Pacient bolnav de cancer, plimbat pe holurile tribunalelor, din cauza protestelor magistraților. Ministrul Marinescu face apel la „celeritate”
  7. Declarațiile delirante ale bărbatului care a ucis o refugiată ucraineană într-un tren, în SUA: „Nici măcar nu o cunoșteam deloc pe doamnă. E înfricoșător, nu-i așa?” VIDEO
  8. Bărbat trimis în judecată după ce ar fi încercat să-și ucidă socrul în două moduri: i-a otrăvit ciorba și i-a tăiat frânele la mașină
  9. Un nigerian a fost arestat preventiv după ce a agresat fizic și a violat o prostituată în Capitală. Bărbatul nu avea bani să plătească în avans serviciile
  10. Reacția premierului Poloniei, după declarația lui Donald Trump despre dronele rusești: „Nu a fost aşa şi ştim asta!”