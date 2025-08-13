Oligarhul fugar Plahotniuc, la un pas mai aproape de extrădarea în Republica Moldova. Când ar putea reveni la Chișinău și în politică

Oligarul fugar Vladimir Plahotniuc este la un pas mai aproape de extrădarea în Republica Moldova după ce Curtea de Apel din Atena a decis miercuri, 13 august, să aprobe procesul. Decizia finală urmează să fie luată de Ministerul Justiţiei al Republicii Elene. Avocații lui Plahotniuc susțin că acesta vrea să revină în politică după ce își demonstrează nevinovăția.

Şedinţa Curții de Apel din capitala Greciei privind extrădarea lui Vladimir Plahotniuc a avut loc în absenţa lui, însă Plahotniuc şi-ar fi dat acordul scris ca să fie adus în Republica Moldova.

În sală au fost prezenţi avocaţii lui Plahotniuc, între care Lucian Rogac din Republica Moldova, dar şi reprezentanţi ai Ambasadei R. Moldova la Atena, potrivit jurnaliştilor TV8 de la faţa locului.

Avocatul lui Plahotniuc a explicat că, dacă Ministerul Justiţiei din Grecia îşi va da acordul şi nu vor exista motive de tergiversare, extrădarea ar putea avea loc la finalul lunii august.

TV8.md aminteşte că autorităţile de la Chişinău au trimis două cereri de extrădare pentru Vladimir Plahotniuc – prima de la Procuratura Generală, imediat după reţinerea lui, şi a doua, pe 8 august, de la Ministerul Justiţiei, pentru a fi cercetat în alte trei dosare penale.

Cerere de extrădare și din partea Rusiei

Şi Rusia a cerut extrădarea sa. Avocatul lui, Lucian Rogac, susţine că Plahotniuc a refuzat să fie extrădat în Rusia şi vrea să fie adus în Republica Moldova ca să îşi demonstreze nevinovăţia.

Pe de altă parte, potrivit TV8.md, şi Franţa a depus o cerere de extrădare pe numele lui.

Potrivit Ziarului de Gardă, după decizia de miercuri a Curţii de Apel din Atena de a-l extrăda în R. Moldova, Vladimir Plahotniuc a înregistrat un mesaj audio prin care salută decizia instanţei şi îşi anunţă „dorinţa de a se disculpa în faţa instanţelor moldoveneşti”, dar şi „intenţia de a reveni în politică”.

„Dincolo de dorinţa de a mă disculpa în instanţele moldoveneşti, ceea ce mă motivează să revin acasă este să continui activitatea mea politică. Asta pentru ca să funcţioneze eficient statul, pentru ca din nou să lucreze economia, să se simtă liberi oamenii, să fie ordine şi bunăstare în societate şi în ţară. A venit timpul pentru schimbări calitative în Moldova. Orice s-ar spune despre mine, însă chiar şi oponenţii mei recunosc că eu am capacitatea de organizare eficientă a guvernării. Dar la acest subiect vom reveni în timpul apropiat”, spune Plahotniuc în mesajul audio.

Plecat din R. Moldova înainte de acuzații de spălare de bani

Vladimir Plahotniuc a plecat din Republica Moldova în iunie 2019, atunci când democraţii au pierdut puterea şi au plecat de la guvernare. Câteva luni mai târziu, pe numele lui a fost emis un mandat de arestare pentru infracţiunea de spălare de bani în legătură cu rolul său în schema bancară denumită generic „Frauda bancară” din perioada 2013-2015, atunci când din ţară au fost scoşi peste 1 miliard de dolari.

Plahotniuc respinge toate acuzaţiile, susţinând că este victima unei persecuţii politice.

Procurorii au reuşit să pună sub sechestru o vilă din Elveţia şi o cabană din Munţii Alpi, care i-ar aparţine lui Plahotniuc. De asemenea, există o cerere ca toate bunurile găsite asupra lui Plahotniuc în Grecia să fie predate autorităţilor din Republica Moldova.

Luna trecută, publicaţia The Insider a scris că oligarhul Vladimir Plahotniuc, arestat în Grecia la 22 iulie şi căutat în Moldova în legătură cu frauda bancară de proporţii din 2013, se ducea regulat la Moscova cu un paşaport fals, conform datelor privind zborurile şi copiilor unor documente aflate în posesia site-ului de jurnalism de investigaţie cu sediul în Letonia. Conform unor interceptări telefonice, Dmitri Kozak, adjunctul şefului de cabinet al lui Vladimir Putin şi autorul celebrului plan Kozak din anii 2000 de federalizare a Republicii Moldova, a negociat cu Plahotniuc din iunie 2024, ca parte a eforturilor Kremlinului de a obţine sprijinul celui mai bogat om din Moldova înainte de alegerile prezidenţiale din această ţară. Plahotniuc a zburat ultima dată la Moscova la sfârşitul lunii aprilie 2025, scrie The Insider într-un articol semnat de celebrul jurnalist Hristo Grozev, alături de alţi doi colegi - Timur Olevski şi Roman Dobrohotov.

