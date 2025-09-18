S-au aflat motivele pentru care extrădarea lui Plahotniuc a fost suspendată. Oligarhul este anchetat și în România

Grecia a suspendat extrădarea în Republica Moldova a oligarhului şi fostului politician Vladimir Plahotniuc, căutat de Chişinău într-un caz de fraudă bancară masivă din 2014, deoarece Plahotniuc este anchetat şi de România pentru falsificare de documente şi i se cer explicaţii în legătură cu acest caz, a declarat pentru Reuters o sursă juridică elenă.

Un tribunal grec a decis în favoarea extrădării lui Plahotniuc pe baza acuzaţiilor legate de un caz de fraudă cunoscut în Republica Moldova drept „furtul secolului”. Oligarhul urma să fie extrădat săptămâna viitoare, cu câteva zile înainte de alegerile generale din Moldova, care vor avea loc pe 28 septembrie.

„Extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova a fost suspendată, fără a se indica motivul”, a anunţat miercuri, 17 septembrie, procuratura generală din Moldova, adăugând că a fost notificată cu privire la decizie de Interpol.

O sursă juridică greacă a declarat, sub condiţia anonimatului, că Ministerul Justiţiei din Grecia a suspendat extrădarea, deoarece Plahotniuc este anchetat şi în România pentru falsificare de acte şi acum trebuie să dea explicaţii unui procuror grec care se ocupă de acest caz.

Plahotniuc a fost arestat pe 21 iulie pe aeroportul din Atena, după ce s-a îmbarcat într-un avion cu destinaţia Dubai. Poliţia greacă a acţionat în baza unei notificări Interpol emise în februarie, care preciza că acesta deţinea 16 paşapoarte, inclusiv din România, Mexic şi Rusia. Când a fost arestat pe aeroportul din Grecia, Plahotniuc ar fi folosit o identitate falsă.

El este principalul suspect într-un caz legat de dispariţia în 2014 a unui miliard de dolari din sistemul bancar moldovenesc - echivalentul la acea vreme a 12% din PIB-ul ţării. Acuzaţiile includ participarea la o organizaţie criminală, spălare de bani, mită şi fraudă. În vârstă de 59 de ani, fostul politician şi om de afaceri neagă orice infracţiune.

Rusia a solicitat, de asemenea, extrădarea sa pentru infracţiuni legate de droguri.

„Noi, cetăţenii acestei ţări, trebuie să ne asigurăm că toţi cei vinovaţi sunt aduşi în faţa justiţiei şi că acest proces nu este oprit”, a scris premierul moldovean Dorin Recean pe Facebook, adăugând că guvernul său va investiga decizia luată de Atena. „Instituţiile trebuie să-l aducă acasă în cătuşe”, a adăugat el.

Într-o declaraţie pe reţelele sociale, Plahotniuc a descris toate acuzaţiile împotriva sa ca fiind bazate pe „calomnie şi ură politică”.

Înainte de a fugi din Moldova, Plahotniuc a fost liderul Partidului Democrat între 2016 şi 2019, parte a coaliţiei de guvernare de la acea vreme.

