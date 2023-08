Mama lui Ramzan Kadîrov, decorată de Putin. ”Aimani Kadîrova și-a dedicat viața slujirii oamenilor”

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a decorat-o pe Aimani Kadîrova, mama președintelui cecen Ramzan Kadîrov, cu Ordinul de Onoare în cadrul unei ceremonii care a avut loc miercuri la Kremlin.

„Aimani Kadîrova, un filantrop și o persoană publică, și-a dedicat întreaga viață slujirii oamenilor. Ea conduce Fundația Akhmad Kadîrov”, a spus Putin.

Decretul de acordare a ordinului a fost semnat încă din octombrie 2022. În aceeași lună, liderii autoproclamatelor „republici populare” Donețk și Lugansk i-au acordat mamei lui Kadîrov Ordinul Prieteniei.

Putin awarded Ramzan Kadyrov's mother with the "Order of Honor". pic.twitter.com/FFpwEtR2Oe