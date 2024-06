”Escapada” dictatorilor. Putin l-a scos la plimbare pe Kim Jong-un, fiindu-i șofer VIDEO

Preşedintele rus Vladimir Putin l-a plimbat miercuri, 19 iunie, pe dictatorul nord-coreean Kim Jong Un cu o limuzină de lux rusească Aurus, după ce i-a făcut cadou una, relatează Reuters.

Această escapadă a avut loc după ce cei doi au semnat un acord care consolidează cooperarea militară şi prevede un angajament de ajtor reciproc în cazul unui atac.

Dictatorul nord-coreean a catalogat aceste noi legături drept o ”alianţă”.

Într-o înregistrare video difuzată de televiziunea rusă de stat, Putin sare la volanul limuzinei blindate negre - maşina prezidenţială oficială rusească - iar Kim se pune pe locul pasagerului.

🇷🇺 Vladimir Putin took Kim Jong Un for a ride in the new "Aurus" pic.twitter.com/TTSzMsIiLo — S p r i n t e r F a m i l y (@SprinterFamily) June 19, 2024

Maşina apare apoi rulând pe un drum ce şerpuieşte printr-un parc şi se opreşte.

Un coreean într-un costum şi purtând mănuşi albe îi deschide uşa lui Kim şi dă fuga la portiera lui Putin.

Putin şi Kim apar apoi mergând împreună şi discutând pe o potecă într-o zonă împădurită şi un bărbat, probabil un bodyguard, mergând în urma lor.

After the "aurus" ride, Vladimir Putin and Kim Jong Un went for a walk in the park. pic.twitter.com/RDIX3dgm4Z — S p r i n t e r F a m i l y (@SprinterFamily) June 19, 2024

Kim este considerat un pasionat al automobilelor, iar un colaborator al lui Putin a anunţat miercuri că liderul rus i-a oferit cadou o limuzină rusă Aurus gri.

Putin i-a dat o primă limuzină Aurus în februarie, anunţau atunci cele două ţări, ceea ce înseamnă că în prezent deţine cel puţin două.

Aurus Senat, în stil retro, inspirată de limuzina sovietică ZIL, este maşina prezidenţială oficială rusească, iar Putin a condus una, cel mai recent, la ceremonia de învestire, la Kremlin, în mai.

În timpul vizitei lui Kim în Extremul Orient rus, în septembrie, Putin i-a arătat una dintre aceste limuzine. Ei au stat atunci alături, pe bancheta din spate, părând s-o aprecieze.

Kim deţine o colecţie largă de vehicule de lux, probabil introduse prin contrabandă în ţară, în contextul în care rezoluţii ale Consiliului de Securitate al ONU interzic exportul de produse de lux în Coreea de Nord.

Dictatorul a fost văzut la bordul unei limuzine Maybach, mai multor Mercedes, unui Rolls-Royce Phantom şi unui vehicul utilitar sport Lexus.

Un oficial rus de rang înalt declara că Rusia urmează să înceapă să producă mașini de lux Aururs într-o fostă fabrică Toyota, la Sankt Petersburg,

Potrivit agenţiei ruse de analiză Autostat, 40 de maşini marca Aurus au fost vândute de Rusia de la începutul acestui an.

