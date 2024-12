Mesajul transmis de Vladimir Putin de Anul Nou. Laude doar pentru armată din partea liderului de la Kremlin VIDEO

În discursul rostit de Anul Nou, marți, 31 decembrie, președintele Rusiei Vladimir Putin a lăudat armata țării.

Putin a salutat "curajul și vitejia" de care au dat dovadă forțele armate ale Rusiei în obișnuitul său discurs de Anul Nou adresat poporului.

"În această noapte de Anul Nou, gândurile și speranțele rudelor și prietenilor, milioane de oameni din întreaga Rusie, împreună cu soldații și comandanții noștri. Sunteți adevărați eroi care v-ați asumat marea sarcină militară de a apăra Rusia, oferind poporului nostru garanții solide de pace și securitate. Suntem mândri de curajul și vitejia voastră, credem în voi", a transmis Putin marți, 31 decembrie, relatează stirileprotv.ro.

Vladimir Putin a declarat că Rusia rămâne dedicată susținerii „legămintelor și tradițiilor” veteranilor Marelui Război pentru Apărarea Patriei. Mai mult, el a anunțat că anul 2025 va fi recunoscut ca Anul Apărătorului Patriei în Rusia, potrivit agenției de presă Baha.

🇷🇺🚨‼️ Putin congratulates for New Year’s Eve 2025!

“We are loyal to the legacy and traditions of our veterans!” pic.twitter.com/4qAfcucaKE