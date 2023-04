Putin, la un pas să fie asasinat. Operațiunea serviciilor speciale ucrainene prin care s-a încercat lichidarea dictatorului rus VIDEO FOTO

Serviciile speciale ucrainene au încercat să-l omoare pe președintele rus Vladimir Putin cu o dronă kamikaze (UAV), însă Kremlinul păstrează secretul despre această operațiune, scrie o anchetă a tabloidului german Bild, publicată pe 27 aprilie.

Spionii ucraineni au aflat despre vizita dictatorului rus în parcul industrial „Rudnevo” și au obținut o hartă a traseului său. Un UAV cu 17 kilograme de explozivi a zburat deasupra tuturor sistemelor de apărare aeriană rusești, a declarat politologul Iuri Romanenko.

Propagandistii ruși au comentat despre drona UJ-22 Airborn care a cazut in regiunea Moscova, pe 24 aprilie, cu 17 kilograme de explozivi, de producție ucraineană. Aparatul poate zbura la o distanță de până la 800 km.

Locul prăbușirii se află la aproximativ 20 km est de Parcul Industrial Rudnevo. La bordul dronei erau 30 de blocuri explozive C4. Încărcăturile explozive M112 sunt folosite de armata americană și de forțele armate canadiene.

