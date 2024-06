Darul primit de Putin de la Kim Jong Un, după semnarea acordului de securitate dintre Rusia și Coreea de Nord FOTO/VIDEO

În timpul vizitei istorice din Coreea de Nord, președintele rus Vladimir Putin a primit în dar de la Kim Jong Un 2 câini de vânătoare din rasa pungsan.

Putin a fost primit ca un adevărat împărat în Coreea de Nord, fiind întâmpinat personal de Kim Jong Un pe un covor roșu.

Pe parcursul vizitei, președintele rus nu s-a lăsat mai prejos și i-a dăruit și el lui Kim Jong Un o mașină Aurus, un set de ceai și un pumnal militar.

Spre finalul vizitei, Vladimir Putin a primit în dar de la liderul Coreei de Nord cei doi câini din rasa pungsan și de asemenea, mai multe lucrări de artă, conform observatornews.ro.

Amazing video;

N.K. leader presents Putin with a pair of rare Pongsan dogs, N. K. has registered the original Pongsan dog breed as an intangible cultural asset

Pyongyang designated the breed in 1956 as a natural monument, and the North's leader elevated its status to a national. pic.twitter.com/AKdUXvMON8