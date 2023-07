”Un cadou de la Stalin”. Declarația inacceptabilă pe care a făcut-o Putin despre teritoriile unui puternic stat din NATO VIDEO

Dictatorul rus Vladimir Putin a făcut din nou o declarație scandaloasă, privind pretenții teritoriale supra Poloniei, care este o țară NATO.

Liderul rus a avut, pe 21 iulie, o întâlnire cu membrii Consiliului de Securitate, ținută, ca de obicei prin videoconferință din buncărul său.

Putin a împărtășit din nou lumii viziunea sa „alternativă” asupra istoriei. El a spus că Polonia modernă și-a primit ținuturile vestice datorită ocupației sovietice.

"Mulțumită Uniunii Sovietice, datorită poziției lui Stalin, Polonia a primit teritorii semnificative în Occident, ce au aparținut Germaniei. Exact așa! Teritoriile vestice ale Poloniei de astăzi sunt cadoul lui Stalin pentru polonezi! Prietenii "noștri" din Varșovia au uitat de asta. Vă vom aminti", a declarat cu îndrăzneală dictatorul Federației Ruse.

De asemenea, a emis minciuna că Polonia și Lituania se pregătesc să trimită trupe în teritoriile de vest ale Ucrainei pentru a ocupa aceste teritorii.

„Dacă unitățile poloneze intră (...), atunci vor rămâne acolo... Vor rămâne pentru totdeauna”, a spus Putin.

În discursul său, el s-a lăudat încă o dată cu faptul că „a doua armată a lumii” nu a fugit din fața ofensivei ucrainene și încă ține linia.

Trebuie remarcat faptul că Putin nu este fără motiv furios pe Polonia și încearcă să creeze o breșă în relațiile dintre această țară și Kiev. În ultimul an și jumătate, Varșovia a fost un aliat cheie al ucrainenilor în combaterea agresiunii ruse. Ajutorul acordat de polonezi este colosal.

Polonia a oferit Ucrainei o mare parte din armele ei, a devenit un centru pentru transferul de echipamente și obuze ale Forțelor Armate ale Ucrainei din Vest, a primit milioane de refugiați ucraineni. Autoritățile ruse încearcă să distrugă această alianță pentru a-i slăbi pe ucraineni.

