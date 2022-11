Putin, încântat de un deepfake cu Olaf Scholz: ”Spune adevărul” VIDEO

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a participat la o conferință dedicată inteligenței artificiale, unde a vizionat un discurs simulat (deepfake) al cancelarului german Olaf Scholz, relatează dpa.

La finalul unui scurt videoclip difuzat de agenţia de presă de stat RIA, liderul de la Kremlin pare amuzat de deepfake-ul realizat, în care Scholz pare să recunoască faptul că Germania nu s-a descurcat prea bine fără gazul rusesc. După ce exprimă unele sentimente antiamericane dintr-un film rusesc de acţiune, versiunea falsificată a cancelarului spune: ”Am vrut să renunţăm la gazul rusesc. Dar, vorba unui clasic rus, "am vrut ce era mai bun, însă a ieşit ca de obicei"”, potrivit TVR.

🇷🇺 At a conference on artificial intelligence, Putin is shown achievements - Scholz's deepfake, which in German quotes lines from the Russian film "Brother" and the words of Viktor Chernomyrdin:

“Tell me, American, what is the strength? Is it in money? pic.twitter.com/vOdWy6tKs2