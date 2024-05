Putin la depunerea jurământului pentru un nou mandat: ”Nu refuzăm un dialog cu ţările occidentale dacă încetează politica de agresiune asupra Rusiei” VIDEO

Vladimir Putin a depus marți, 7 mai, jurământul pentru un nou mandat de președinte al Rusiei, după o victorie zdrobitoare în alegerile din martie. Acesta a mulțumit rușilor pentru că au ”confirmat corectitudinea direcţiei ţării”. Putin a mulțumit și celor implicați în ”operațiunea militară specială din Ucraina”.

Evenimentul principal a avut loc la Marele Palat al Kremlinului, dar o parte din el are loc în exterior, în Piața Catedralei, unde Regimentul Prezidențial al Kremlinului defilează după ceremonie.

Vladimir Putin a preluat oficial funcția de președinte al Rusiei pentru un nou mandat de șase ani. Acest lucru a fost anunțat de președintele Curții Constituționale Valery Zorkin.

Putin a depus jurământul poporului. Zorkin i-a predat lui Putin simbolurile puterii prezidențiale, inclusiv insigna prezidențială - Crucea de aur a Sfântului Gheorghe cu imaginea stemei Federației Ruse și motto-ul „Beneficiu, Onoare și Glorie” pe un lanț de aur.

Putin, care a obținut 87,28% din voturi la alegerile din martie, va deveni președintele țării pentru a cincea oară. În vârstă de 71 de ani, Putin conduce țara de la începutul acestui secol.

