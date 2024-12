Panică la Kremlin. Putin se teme că va fi următoarea țintă după atentatul care a ucis doi generali ruși

Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, se teme că ar putea fi ținta unei încercări de asasinat după ce Ucraina a reușit să ucidă doi generali ruși, susțin experții în securitate. La Moscova, liderul pare tulburat de lovitura Ucrainei, la fel de puternic ca în urma atacului de la Crocus Mall.

Opțiunile principale ale Rusiei pentru un contraatac sunt încercări de asasinare ale șefilor de unități din Forțele Armate ale Ucrainei sau un atac asupra structurii centrale decizionale de la Kiev, scrie presa rusă.

„Nimeni nu l-a mai văzut pe Putin așa de la Crocus”, au declarat surse apropiate liderului de la Kremlin publicației bloknot.ru.

Atacul asupra generalului Igor Kirillov, care conducea forţele ruse de protecţie nucleară, a avut succes și din cauza pazei slabe a acestuia. Kirillov locuia într-un complex rezidențial și ar fi refuzat o pază, pe motiv că are deja un șofer și un adjutant.

„Putin se teme pentru viața lui în fiecare zi și asta se întâmplă de mult timp. Nu degeaba are dubluri, degustători de mâncare și infama sa masă de conferințe uriașă. El va urma!”, a explicat Jessica Berlin, cercetător senior la think tank-ul american „Center for European Policy Analysis” (CEPA) pentru publicația germană Bild.

După moartea generalului, ministerul rus al Apărării ar fi primit într-o ședință de urgență indicații să continue seria succeselor pe front și să crească suprafața teritoriilor invadate în continuare.

