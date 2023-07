Afirmațiile delirante ale lui Putin: Se plânge de contraofensiva ucrainenilor, pe care rușii deja ar fi oprit-o VIDEO

În noaptea de 30 iulie, dictatorul rus Vladimir Putin a adunat jurnaliştii pentru o conferinţă de presă. El a ridicat subiectul încetării focului în războiul din Ucraina, făcând declarații controversate.

La început Putin a încercat să dea vina pe Ucraina pentru continuarea războiului. El a precizat încă o dată că vrea să înceapă procesul de negocieri cu Kievul, dar nu poate face acest lucru.

„Unul dintre puncte (ale inițiativei de pace propuse de liderii Africii – n.red.) este încetarea focului. Dar armata ucraineană avansează, sunt la atac, după cum se spune, pun în aplicare un plan de mare amploare, o ofensivă strategică. Nu putem negocia încetarea focul când suntem atacați... Să începem negocieri de pace, nu am refuzat (...) Eu tot spun că nu am refuzat niciodată.. Pentru ca acest proces să înceapă, trebuie să existe un acord de ambele părți”, a spus dictatorul rus.

După câteva minute, el a început să se laude cu succesele imaginare ale armatei ruse pe front. Zâmbind, Putin s-a lăudat jurnaliştilor că ontraofensiva ucraineană ar fi fost deja oprită.

Mai mult, unitățile ruse ar fi intrat în ofensivă și chiar și în ultimele 24 de ore ar fi avansat „în direcțiile corecte cu 15 km de-a lungul frontului și 4 km în adâncime”.

Semnificativ este faptul că niciunul dintre jurnalişti nu a fost jenat de contradicţiile din cuvintele dictatorului, chiar dacă li s-a permis să se apropie de Putin. S-au așezat la o masă imensă iar secretarul său de presă, Dmitri Peskov, a fost trimis în colțul îndepărtat.

"We cannot cease fire when we are being attacked," Putin said. pic.twitter.com/RyxZxBDn4p